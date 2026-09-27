Incendiu puternic în Bistrița-Năsăud. Două case și două mașini, distruse de flăcări - VIDEO

Publicat 27 sept. 2026, 22:24 Actualizat 27 sept. 2026, 22:25

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, în localitatea Ragla, din județul Bistrița-Năsăud. Flăcările au cuprins mai multe gospodării și au provocat pagube importante, iar pompierii au reușit să scoată din zona de pericol opt butelii, eliminând riscul producerii unor deflagrații.

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