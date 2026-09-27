Incendiu puternic în Bistrița-Năsăud. Două case și două mașini, distruse de flăcări - VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, în localitatea Ragla, din județul Bistrița-Năsăud. Flăcările au cuprins mai multe gospodării și au provocat pagube importante, iar pompierii au reușit să scoată din zona de pericol opt butelii, eliminând riscul producerii unor deflagrații.
Echipajele ISU Bistrița-Năsăud au fost solicitate duminică seară în localitatea Ragla, după ce un incendiu a izbucnit la o casă de locuit și la o anexă gospodărească. Flăcările s-au extins ulterior la două gospodării, iar pompierii s-au confruntat cu riscul ca incendiul să ajungă și la alte construcții aflate în apropiere.
La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și să limiteze extinderea focului, intervenția continuând pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor produse. În ultimele luni, pompierii au intervenit și la alte incendii de proporții în județul Bistrița-Năsăud, unde flăcările au amenințat mai multe gospodării.
Opt butelii, scoase din mijlocul incendiului
Una dintre cele mai mari amenințări în timpul intervenției a fost reprezentată de buteliile aflate în zona cuprinsă de flăcări. Pompierii au reușit să scoată opt butelii din perimetrul afectat, eliminând astfel riscul unor deflagrații care ar fi putut duce la extinderea și mai puternică a incendiului.
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„Intervenţia promptă şi concentrarea forţelor la locul evenimentului au permis limitarea propagării incendiului şi protejarea, pe cât posibil, a construcţiilor şi bunurilor aflate în imediata apropiere”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.
Până în acest moment nu au fost semnalate persoane surprinse de incendiu.
O casă și anexele au fost distruse în totalitate
Primele informații indicau că incendiul a afectat două case de locuit, o anexă gospodărească și două autoturisme. Ulterior, pompierii au oferit mai multe detalii despre amploarea pagubelor. O casă de locuit, împreună cu anexele gospodărești, a fost afectată în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. La o a doua casă, flăcările au afectat parțial acoperișul, iar parterul a fost inundat în timpul intervenției pompierilor. Suprafața afectată în acest caz este de aproximativ 150 de metri pătrați. Focul a ajuns și la o anexă gospodărească aparținând unei a treia proprietăți, unde au fost afectate aproximativ 50 de metri pătrați.
Echipajele de intervenție au continuat să acționeze pentru stingerea completă a focarelor și pentru înlăturarea efectelor incendiului.