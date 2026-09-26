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Aterizare de urgență pe Otopeni. Aeronavă TAROM cu 170 de pasageri la bord, lovită de o pasăre în timpul zborului - SURSE

Aterizare de urgență TAROM

Aterizare de urgență TAROM

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 sept. 2026, 15:51

O aeronavă TAROM cu aproximativ 170 de pasageri la bord, care efectua sâmbătă un zbor pe ruta Cluj-Napoca – Antalya, a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Potrivit surselor Realitatea PLUS, avionul ar fi fost lovit de o pasăre în timpul zborului, iar echipajul a decis devierea cursei către București.

O aeronavă TAROM cu aproximativ 170 de pasageri la bord, care efectua sâmbătă un zbor pe ruta Cluj-Napoca – Antalya, a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Potrivit surselor Realitatea PLUS, avionul ar fi fost lovit de o pasăre în timpul zborului, iar echipajul a decis devierea cursei către București.

Aeronava a aterizat în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă, în jurul orei 15:05. Înainte de aterizare, pe aeroport au fost luate măsurile necesare pentru intervenție, iar pista a fost pregătită pentru primirea avionului.

Aeronava ar fi fost lovită de o pasăre în timpul zborului

Din primele informații obținute de Realitatea PLUS, incidentul ar fi fost provocat de impactul cu o pasăre. Un astfel de impact poate produce probleme aeronavei, mai ales atunci când se produce la viteze mari, motiv pentru care echipajul a decis să nu continue zborul spre Antalya. Avionul a fost adus la sol în siguranță, iar cei aproximativ 170 de pasageri aflați la bord urmează să fie debarcați. Până în acest moment nu au fost anunțate persoane rănite.

Pasagerii ar urma să își continue călătoria cu o altă aeronavă

După aterizare, aeronava urmează să fie verificată pentru a se stabili dacă impactul a produs avarii și dacă avionul mai poate continua cursa în condiții de siguranță. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, cel mai probabil pasagerilor le va fi pusă la dispoziție o altă aeronavă pentru continuarea zborului către Antalya.

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