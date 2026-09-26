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Locale· 2 min citire
Aterizare de urgență pe Otopeni. Aeronavă TAROM cu 170 de pasageri la bord, lovită de o pasăre în timpul zborului - SURSE
Aterizare de urgență TAROM
O aeronavă TAROM cu aproximativ 170 de pasageri la bord, care efectua sâmbătă un zbor pe ruta Cluj-Napoca – Antalya, a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Potrivit surselor Realitatea PLUS, avionul ar fi fost lovit de o pasăre în timpul zborului, iar echipajul a decis devierea cursei către București.
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