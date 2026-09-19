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Copil de 4 ani, căzut de la etajul trei al unui bloc din Sebeș. Polițiștii efectuează cercetări la fața locului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 17:18

Un copil în vârstă de 4 ani a căzut, sâmbătă după-amiază, de la etajul al treilea al unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș. Polițiștii au intervenit la fața locului și efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

UPDATE: Copilul a supraviețuit căderii și a fost transportat la spital

Copilul a supraviețuit căderii de la etajul al treilea, însă a fost rănit. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, incidentul a fost semnalat în data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45.

”La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor”, a transmis IPJ Alba.

La scurt timp de la primirea apelului, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă.

Nu sunt disponibile, deocamdată, informații despre starea copilului

Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs căderea copilului de la etajul 3 al blocului din Sebeș.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte informații despre circumstanțele producerii incidentului sau despre starea de sănătate a copilului.

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