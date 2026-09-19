Copil de 4 ani, căzut de la etajul trei al unui bloc din Sebeș. Polițiștii efectuează cercetări la fața locului

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 17:18

Un copil în vârstă de 4 ani a căzut, sâmbătă după-amiază, de la etajul al treilea al unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș. Polițiștii au intervenit la fața locului și efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

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