Tânăr reținut după ce a furat motorină din rezervoarele a cinci camioane. Avea 120 de litri în mașină

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 12:26

Un tânăr de 23 de ani din Turda a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi sustras combustibil din rezervoarele mai multor camioane parcate în localitatea Dezmir, județul Cluj.

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