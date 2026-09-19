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Tânăr reținut după ce a furat motorină din rezervoarele a cinci camioane. Avea 120 de litri în mașină

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 12:26

Un tânăr de 23 de ani din Turda a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi sustras combustibil din rezervoarele mai multor camioane parcate în localitatea Dezmir, județul Cluj.

Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce un martor a observat un bărbat care ar fi încercat să fure motorină din mai multe autovehicule de mare tonaj și a alertat Poliția.

Ar fi forțat rezervoarele a cinci camioane

Potrivit informațiilor transmise de autorități, tânărul ar fi forțat bușoanele rezervoarelor a cinci camioane pentru a avea acces la combustibil. În momentul în care și-a dat seama că este observat, acesta ar fi încărcat motorina în recipiente și le-ar fi transportat către un autoturism.

Ulterior, suspectul a părăsit zona cu mașina, însă polițiștii au reușit să îl identifice.

În urma verificărilor efectuate asupra autoturismului, oamenii legii au descoperit mai multe recipiente care conțineau combustibil. Cantitatea totală identificată a fost de aproximativ 120 de litri de motorină.

Tânărul din Turda a fost reținut

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, din Turda, a fost reținut sâmbătă de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Apahida.

Cazul a intrat în atenția autorităților după sesizarea făcută de martor, care a anunțat Poliția cu privire la activitatea suspectă din parcarea aflată în Dezmir.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități și a împrejurărilor în care ar fi fost sustras combustibilul din rezervoarele camioanelor.

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