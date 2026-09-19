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Locale· 1 min citire
Tânăr reținut după ce a furat motorină din rezervoarele a cinci camioane. Avea 120 de litri în mașină
Poliție
Un tânăr de 23 de ani din Turda a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi sustras combustibil din rezervoarele mai multor camioane parcate în localitatea Dezmir, județul Cluj.
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