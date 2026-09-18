Scandal la cimitirul din Slatina: cadavre descoperite în saci de rafie și înhumate în gropi comune. Ce acuzații sunt aduse fostului administrator

Un scandal de proporții a izbucnit la cimitirul Strehareți din Slatina, după ce angajații care efectuau lucrări în incintă ar fi descoperit ceea ce par a fi gropi comune în care se află resturi umane depozitate în saci de rafie. În centrul acuzațiilor se află fostul administrator al cimitirului, despre care reprezentanții municipalității susțin că ar fi dispus deshumarea unor cadavre din locurile de veci și reînhumarea lor în condiții necorespunzătoare.
Imaginile făcute publice de primarul Slatinei, Mario De Mezzo, surprind mai multe zone din cimitir în care au fost identificate gropi și saci despre care se susține că ar conține rămășițe umane. Situația urmează să fie clarificată de autoritățile competente, iar acuzațiile prezentate public trebuie stabilite prin anchetă.
Cadavre scoase din morminte și mutate în alte locuri
Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții administrației locale, există suspiciuni că, în perioada în care cimitirul era administrat de societatea concesionară, unele persoane decedate ar fi fost scoase din locurile de veci și mutate în alte zone ale cimitirului.
Angajații susțin că trupurile ar fi fost introduse în saci de rafie și înhumate în gropi comune, ulterior acoperite și amenajate astfel încât să creeze impresia unor cripte.
Una dintre ipotezele prezentate este că asemenea operațiuni ar fi fost realizate după plecarea familiilor care participau la ceremoniile funerare. Informațiile sunt însă la nivel de suspiciuni și acuzații și trebuie verificate de organele abilitate.
Descoperirile au provocat reacții puternice în rândul administrației locale, mai ales în contextul conflictului juridic purtat în ultimii ani între municipalitate și societatea care a administrat cimitirul.
Primarul Slatinei: „Ne luptăm cu el de doi ani de zile în instanță”
Primarul Mario De Mezzo a vorbit public despre situația găsită în cimitir și a prezentat inclusiv mărturii primite de la persoane care susțin că au asistat la situații revoltătoare.
Edilul a relatat, într-o intervenție televizată, cazul unei cripte despre care afirmă că ar fi fost construită cu dimensiuni insuficiente pentru sicriu.
„A betonat o groapă mai mică decât trebuia să fie, nu intra sicriul, în fața familiei a scos drujba, a tăiat sicriul și a spus: băgați-l că acuma intră!”, a afirmat Mario De Mezzo, citat de un post TV.
Primarul susține că municipalitatea a purtat timp de aproximativ doi ani un litigiu cu societatea care administra cimitirul și că, în urma procedurilor judiciare, administrația locală a reușit să reia controlul asupra cimitirului.
Cum a ajuns cimitirul în administrarea unei firme private
Cimitirul Strehareți a fost concesionat unei societăți comerciale în anul 2010. Firma Ecumenic Funerar a preluat administrarea obiectivului de la autoritatea locală, iar în cei aproximativ 16 ani care au urmat au existat, potrivit administrației, numeroase nemulțumiri ale localnicilor.
Printre problemele reclamate de oameni s-ar fi numărat tarifele percepute pentru serviciile funerare și dificultățile întâmpinate de familiile care aveau nevoie de un loc de veci.
Mario De Mezzo a criticat public modul în care administrațiile locale anterioare au gestionat situația și a afirmat că Slatina s-a numărat printre municipiile fără un cimitir public administrat direct de primărie.
Edilul a susținut, de asemenea, că persoana care s-a aflat în conducerea societății concesionare ar fi avut anterior probleme penale legate de delapidarea unor fonduri ale Bisericii Ortodoxe, afirmație care trebuie raportată la situația juridică exactă a persoanei vizate.
Primăria a preluat din nou administrarea cimitirului
La începutul lunii septembrie, municipalitatea a reluat administrarea cimitirului Strehareți, după încheierea unei dispute juridice cu societatea care îl administra.
Compania a contestat însă decizia, iar Tribunalul Dolj urma să se pronunțe asupra situației juridice dintre cele două părți.
Preluarea cimitirului de către Primăria Slatina a fost una dintre promisiunile făcute de Mario De Mezzo în campania electorală în urma căreia a câștigat mandatul de primar.
Acum, după descoperirea gropilor în care ar exista resturi umane, administrația locală solicită clarificarea situației și stabilirea responsabilităților. Rămâne de văzut ce vor constata anchetatorii și dacă acuzațiile formulate la adresa fostei conduceri a cimitirului se confirmă.