Scandal la cimitirul din Slatina: cadavre descoperite în saci de rafie și înhumate în gropi comune. Ce acuzații sunt aduse fostului administrator

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 sept. 2026, 19:13

Un scandal de proporții a izbucnit la cimitirul Strehareți din Slatina, după ce angajații care efectuau lucrări în incintă ar fi descoperit ceea ce par a fi gropi comune în care se află resturi umane depozitate în saci de rafie. În centrul acuzațiilor se află fostul administrator al cimitirului, despre care reprezentanții municipalității susțin că ar fi dispus deshumarea unor cadavre din locurile de veci și reînhumarea lor în condiții necorespunzătoare.

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