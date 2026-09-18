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Alertă în municipiul Iaşi. Recipient inscripţionat „SO₂” şi două pisici decedate, descoperite în curtea unei şcoli

FOTO: BZI.ro

FOTO: BZI.ro

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 10:49

Echipele ISU Iaşi au intervenit preventiv, vineri, în curtea unei şcoli din municipiu, după ce a fost semnalată prezenţa unui recipient etichetat „SO₂”. În apropierea acestuia au fost găsite şi două pisici decedate, iar autorităţile au verificat zona pentru a stabili dacă există vreun pericol pentru elevi sau personalul unităţii de învăţământ.

Recipient suspect, găsit în curtea şcolii

”În urma unei sesizări, echipajul specializat CBRN din cadrul ISU Iaşi a fost mobilizat în curtea Şcolii Gimnaziale „Mihai Codreanu”, unde a fost identificat un recipient inscripţionat/etichetat „SO₂”, în apropierea acestuia fiind găsite şi două pisici decedate. La faţa locului, specialiştii CBRN efectuează măsurători şi verificări specifice pentru identificarea eventualei prezenţe a unor substanţe periculoase şi stabilirea concentraţiilor din mediul ambiental”, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iaşi.

Zona a fost securizată preventiv, iar un echipaj de pompieri asigură măsurile specifice de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei altor situaţii de urgenţă.

Conţinutul recipientului nu a fost încă stabilit

Reprezentanţii ISU Iaşi precizează că, până la finalizarea măsurătorilor şi a verificărilor de specialitate, nu poate fi stabilit conţinutul recipientului şi nici dacă există vreo legătură între acesta şi moartea celor două pisici.

”Intervenţia se desfăşoară cu respectarea măsurilor specifice de protecţie pentru astfel de situaţii. Vom reveni cu informaţii în funcţie de rezultatele măsurătorilor şi evoluţia situaţiei”, menţionează ISU Iaşi.

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