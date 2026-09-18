Alertă în municipiul Iaşi. Recipient inscripţionat „SO₂” şi două pisici decedate, descoperite în curtea unei şcoli

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 10:49

Echipele ISU Iaşi au intervenit preventiv, vineri, în curtea unei şcoli din municipiu, după ce a fost semnalată prezenţa unui recipient etichetat „SO₂”. În apropierea acestuia au fost găsite şi două pisici decedate, iar autorităţile au verificat zona pentru a stabili dacă există vreun pericol pentru elevi sau personalul unităţii de învăţământ.

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