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Locale· 2 min citire
Accident în Sectorul 6 al Capitalei. Trafic restricționat pe Bulevardul Iuliu Maniu, după ce un pieton a fost lovit de o mașină
FOTO: Arhivă
Publicat16 sept. 2026, 23:17
Actualizat16 sept. 2026, 23:19
Un accident rutier grav s-a produs, miercuri seară, pe Bd. Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Un pieton în vârstă de 61 de ani a fost lovit de o maşină şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
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