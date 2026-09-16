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Accident în Sectorul 6 al Capitalei. Trafic restricționat pe Bulevardul Iuliu Maniu, după ce un pieton a fost lovit de o mașină

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 sept. 2026, 23:17
Actualizat16 sept. 2026, 23:19

Un accident rutier grav s-a produs, miercuri seară, pe Bd. Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Un pieton în vârstă de 61 de ani a fost lovit de o maşină şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Pietonul, transportat la spital

”La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 19:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Iuliu Maniu, Sector 6. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu nr. 14 către Str. Lujerului, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, în vârstă de 61 de ani”, a transmis, miercuri seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie, a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Totodată, după efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcţie de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.

Trafic restricţionat pe Bulevardul Iuliu Maniu

Pe durata efectuării cercetării la faţa locului, traficul rutier a fost restricţionat pe benzile 2 şi 3 de circulaţie de pe Bd. Iuliu Maniu, sensul de mers către Str. Lujerului.

În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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