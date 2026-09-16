Accident în Sectorul 6 al Capitalei. Trafic restricționat pe Bulevardul Iuliu Maniu, după ce un pieton a fost lovit de o mașină

Publicat 16 sept. 2026, 23:17 Actualizat 16 sept. 2026, 23:19

Un accident rutier grav s-a produs, miercuri seară, pe Bd. Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Un pieton în vârstă de 61 de ani a fost lovit de o maşină şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

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