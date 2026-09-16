Accident rutier grav în județul Giurgiu: un autoturism încărcat cu prăjituri s-a izbit de un autotren cu role de hârtie

Un accident rutier s-a produs pe DN5D, în afara localității Remuș, județul Giurgiu. În coliziune au fost implicate un autotren încărcat cu role de hârtie și un autoturism de tip pick-up care transporta prăjituri. Șoferul mașinii, în vârstă de 37 de ani, a rămas încarcerat și a fost transportat la spital.
Cum s-a produs accidentul de pe DN5D
Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autotren. Pick-up-ul a intrat în coliziune cu vehiculul de mare tonaj, iar impactul a fost unul puternic.
În urma accidentului, mașina care transporta produse de cofetărie a fost avariată, iar mai multe caserole cu prăjituri s-au împrăștiat pe carosabil.
Accidentul a avut loc în afara localității Remuș, iar circulația în zonă a fost perturbată în urma intervenției echipajelor de salvare și a operațiunilor desfășurate la locul coliziunii.
Șoferul pick-up-ului a rămas blocat în autoturism
În autoturismul de tip pick-up se afla doar conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 37 de ani.
În urma impactului, acesta a rămas blocat în mașină și a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Bărbatul era conștient când a fost preluat de cadrele medicale.
Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, unde urma să primească îngrijiri medicale și să fie supus investigațiilor necesare.
Șoferul autotrenului nu a fost rănit în urma accidentului, arată Breaking News Giurgiu.
Intervenție de urgență a pompierilor și medicilor
La locul accidentului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului Giurgiu din cadrul ISU, cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.
La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu. Zona a fost securizată de polițiști, care au desfășurat cercetări la fața locului.
Pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu, întrucât în urma coliziunii existau scurgeri de combustibil, ceea ce a creat un risc suplimentar.
Polițiștii au deschis dosar penal
După accident, polițiștii giurgiuveni au început cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.
A fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii urmează să stabilească exact dinamica accidentului și eventualele responsabilități.