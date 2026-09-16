Accident rutier grav în județul Giurgiu: un autoturism încărcat cu prăjituri s-a izbit de un autotren cu role de hârtie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 16:39

Un accident rutier s-a produs pe DN5D, în afara localității Remuș, județul Giurgiu. În coliziune au fost implicate un autotren încărcat cu role de hârtie și un autoturism de tip pick-up care transporta prăjituri. Șoferul mașinii, în vârstă de 37 de ani, a rămas încarcerat și a fost transportat la spital.

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