Avertisment BNS: contractul de gaze cu o companie privată umflă artificial facturile românilor

Guvernul pregătește, în tăcere, o achiziție de gaze de la OMV Petrom, la preț fix, pentru următorii șapte ani, într-un contract estimat la peste 2,4 miliarde de euro. Executivul ar fi preferat să facă achiziția de la OMV Petrom și nu de la compania românească Romgaz, care deține 50% din proiectul Neptun Deep. Blocul Național Sindical avertizează că factura ar putea fi suportată, în final, de stat și de consumatori.
Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, afirmă că decizia politică de a securiza o cantitate de gaze pentru economie și populație este corectă în principiu, însă modul în care a fost stabilit contractul ridică semne de întrebare, în condițiile în care statul a ales o companie privată, deși gazul provine din aceeași sursă exploatată și de Romgaz.
El avertizează că prețul plătit de stat este artificial crescut peste nivelul pieței, iar un astfel de contract pe șapte ani riscă să distorsioneze piața, determinând operatorii privați să nu mai vândă sub prețul majorat acceptat de stat.
S-a luat o decizie politică, altminteri corectă principial vorbind. Problema apare în momentul în care discutăm despre cum s-a făcut acest lucru. Gazul se extrage, culmea, din aceeași pungă de gaze, iar noi am întrebat public de ce ai preferat compania privat[ X, când puteai, spre exemplu, să optezi pentru soluția Romgaz. E un contract care se întinde pe șapte ani, iar valoarea pe care o plătește statul român este una foarte mare, deci un preț crescut în mod artificial, mult peste prețul pieței, a eexplicat Dumitru Costin.