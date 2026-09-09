Avertisment BNS: contractul de gaze cu o companie privată umflă artificial facturile românilor

Publicat 9 sept. 2026, 17:03 Sursă Realitate Plus

Guvernul pregătește, în tăcere, o achiziție de gaze de la OMV Petrom, la preț fix, pentru următorii șapte ani, într-un contract estimat la peste 2,4 miliarde de euro. Executivul ar fi preferat să facă achiziția de la OMV Petrom și nu de la compania românească Romgaz, care deține 50% din proiectul Neptun Deep. Blocul Național Sindical avertizează că factura ar putea fi suportată, în final, de stat și de consumatori.

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