CASS s-ar putea extinde la pensiile mai mici de 3.000 de lei

Urmează luni decisive pentru pensionari! Viitorul Guvern va stabili ce se întâmplă cu dubla impozitare a pensiilor românilor! CASS de 10% este în vigoare pana la finalul anului, iar premierul demis a spus că măsura ar trebui menținută. Grav este că după ultimele discuții la Bruxelles măsura ar putea putea fi extinsă la pensiile mai mici de 3.000 de lei.
Cât ar pierde pensionarii în fiecare lună
Pensionarii ar putea avea parte de noi schimbări în ceea ce privește taxarea veniturilor. CASS de 10%, aplicată în prezent pensiilor care depășesc anumite praguri, ar putea fi extinsă și către pensiile mai mici de 3.000 de lei. Decizia privind viitorul acestei măsuri urmează să fie luată de viitorul Guvern, în contextul discuțiilor privind reducerea deficitului bugetar.
Următoarele luni se anunță importante pentru milioane de pensionari din România. Una dintre măsurile aflate în centrul dezbaterilor este contribuția de asigurări sociale de sănătate, cunoscută drept CASS, în cuantum de 10%.
Măsura este prevăzută să se aplice până la finalul anului, însă există discuții privind menținerea ei și după această perioadă.
CASS ar putea ajunge și la pensiile sub 3.000 de lei
În prezent, pragul de la care se aplică această contribuție reprezintă un element esențial pentru veniturile pensionarilor. Însă scenariul analizat în urma discuțiilor privind măsurile bugetare ar putea presupune extinderea CASS și către pensiile mai mici de 3.000 de lei.
O asemenea modificare ar afecta direct veniturile lunare ale unor pensionari care, până acum, se aflau sub pragul de taxare.
Discuțiile sunt purtate în contextul măsurilor necesare pentru reducerea deficitului bugetar și al angajamentelor asumate de România.
Cum s-ar calcula CASS de 10%
Dacă procentul de 10% ar fi aplicat integral asupra pensiei, impactul asupra veniturilor lunare ar fi semnificativ.
În scenariul unei taxări de 10%, calculele ar fi următoarele:
pensie de 3.000 de lei → CASS de 300 de lei → rămân 2.700 de lei;
pensie de 2.500 de lei → CASS de 250 de lei → rămân 2.250 de lei;
pensie de 2.000 de lei → CASS de 200 de lei → rămân 1.800 de lei;
pensie de 1.800 de lei → CASS de 180 de lei → rămân 1.620 de lei;
pensie de 1.500 de lei → CASS de 150 de lei → rămân 1.350 de lei.
Aceste exemple ilustrează situația în ipoteza în care contribuția de 10% ar fi calculată asupra întregului cuantum al pensiei. Formula exactă de taxare va depinde însă de forma finală a legislației.