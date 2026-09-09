CASS s-ar putea extinde la pensiile mai mici de 3.000 de lei

Publicat 9 sept. 2026, 15:04 Actualizat 9 sept. 2026, 15:26 Sursă Realitatea PLUS

Urmează luni decisive pentru pensionari! Viitorul Guvern va stabili ce se întâmplă cu dubla impozitare a pensiilor românilor! CASS de 10% este în vigoare pana la finalul anului, iar premierul demis a spus că măsura ar trebui menținută. Grav este că după ultimele discuții la Bruxelles măsura ar putea putea fi extinsă la pensiile mai mici de 3.000 de lei.

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