Criză la Liberty Galați. Producția este oprită, iar angajații nu și-au primit salariile de trei luni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 12:03

Criza se adâncește la Liberty Galați, unde producția este în continuare oprită, iar angajații nu și-au mai primit salariile de peste trei luni. Sindicaliștii amenință cu proteste masive dacă situația nu va fi rezolvată, conform Realitatea PLUS.

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