Criză la Liberty Galați. Producția este oprită, iar angajații nu și-au primit salariile de trei luni

Criza se adâncește la Liberty Galați, unde producția este în continuare oprită, iar angajații nu și-au mai primit salariile de peste trei luni. Sindicaliștii amenință cu proteste masive dacă situația nu va fi rezolvată, conform Realitatea PLUS.
Criza continuă la Combinatul siderurgic Liberty Galați, unde producția este în continuare blocată, la trei luni după anunțul privind repornirea laminoarelor. Angajații nu și-au mai primit salariile de peste trei luni, iar dacă problemele nu vor fi rezolvate sunt anunțate proteste.
De ce nu a fost reluată producția la Liberty Galați?
Producția nu a fost reluată la Liberty Galați, deși pe 22 iulie au fost semnate contracte de tolling care ar fi trebuit să permită revenirea la muncă a aproximativ 100 de angajați.
Până în prezent nu a fost produsă nicio tonă de tablă, iar activitatea combinatului rămâne blocată. Angajații combinatului nu și-au mai primit salariile de peste trei luni. Ultimii bani încasați au reprezentat doar o parte din salariul aferent lunii mai. Este vorba despre 1.500 de lei, sumă plătită în două tranșe.
Situația financiară îi afectează puternic pe siderurgiști, iar mulți dintre cei rămași în combinat au fost nevoiți să își găsească alte surse de venit.
De ce este amânată repornirea combinatului?
Repornirea combinatului este amânată din cauza scumpirii energiei electrice cu aproximativ 50%, dar și a problemelor de transport pe Dunăre, unde nivelul apei este foarte scăzut. La laminorul de benzi la cald nu au început nici măcar pregătirile tehnice, iar la sectorul de tablă groasă activitatea se desfășoară la un nivel minim, cu foarte puțini angajați.
Din cei aproximativ 2.000 de siderurgiști rămași, mulți încearcă să își asigure veniturile din alte activități, în condițiile în care salariile nu au mai fost plătite de luni întregi. Situația devine tot mai dificilă pentru angajați, iar tensiunile cresc pe măsură ce producția rămâne blocată și nu există o perspectivă clară privind reluarea activității.
Ce se întâmplă cu vânzarea combinatului?
Vânzarea Liberty Galați este așteptată ca o posibilă soluție pentru acoperirea restanțelor, însă licitațiile organizate până acum au eșuat. În aceste condiții, situația combinatului rămâne critică, iar angajații așteaptă atât plata salariilor restante, cât și o soluție pentru reluarea producției.