OPIA cere investiții și co-dezvoltare pentru industria românească de apărare, în cadrul Forumului Franco-Român

Publicat 9 sept. 2026, 11:24 Actualizat 9 sept. 2026, 11:49

România își poate consolida poziția de hub industrial pentru apărarea Flancului Estic prin investiții, transfer tehnologic și proiecte comune cu industria franceză, susține Organizația Patronală a Industriei de Apărare din România (OPIA), în cadrul celei de-a treia ediții a French–Romanian Security & Defence Business Forum.

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