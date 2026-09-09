OPIA cere investiții și co-dezvoltare pentru industria românească de apărare, în cadrul Forumului Franco-Român

România își poate consolida poziția de hub industrial pentru apărarea Flancului Estic prin investiții, transfer tehnologic și proiecte comune cu industria franceză, susține Organizația Patronală a Industriei de Apărare din România (OPIA), în cadrul celei de-a treia ediții a French–Romanian Security & Defence Business Forum.
Evenimentul, organizat în parteneriat cu Business France și Ambasada Franței la București, a reunit companii românești și franceze din industria de apărare, reprezentanți ai mediului de afaceri și factori de decizie interesați de dezvoltarea cooperării industriale și tehnologice dintre cele două țări.
În cadrul panelului dedicat consolidării capacităților europene de apărare prin cooperare industrială, Răzvan Pîrcălăbescu, președintele OPIA și directorul general al Companiei Naționale ROMARM SA, a prezentat perspectiva organizației asupra dezvoltării industriei românești, cu accent pe investiții, transfer tehnologic și crearea unor noi capacități de producție.
OPIA reunește în prezent 129 de membri și peste 50.000 de specialiști și susține obiectivul ca industria națională de apărare să ajungă la o contribuție de 5% din PIB.
Organizația consideră că fondurile alocate apărării trebuie să contribuie nu doar la achiziția de echipamente, ci și la dezvoltarea producției interne și a unor capacități industriale care să genereze valoare adăugată pentru economia românească.
În acest context, OPIA promovează valorificarea infrastructurii și competențelor existente în industria civilă, în special din sectorul auto și din industria de software și IT, pentru dezvoltarea unor aplicații și tehnologii destinate apărării.
La forum au participat 30 de companii membre OPIA, active într-o gamă largă de domenii, de la vehicule terestre, infrastructură și construcții navale până la sisteme fără pilot, securitate cibernetică, digitalizare, mecatronică și componente de înaltă precizie.
Printre companiile prezente se numără UMB, Carfil, Rheinmetall Automecanica, Șantierul Naval Mangalia, IRUM, ALRO Slatina, UZINSIDER și COMELF S.A. În zona tehnologiilor avansate sunt reprezentate, între altele, INTELLDRONES, AGRICLOUD, TOP Metrology, Power Net Consulting și Greensoft.
Franța, unul dintre principalii parteneri industriali
Cooperarea cu industria franceză reprezintă una dintre direcțiile importante pentru dezvoltarea industriei românești de apărare. Companii membre OPIA colaborează cu grupuri franceze precum Thales, Airbus, Roxel și CNIM în domenii care includ securitatea cibernetică, sistemele radar, industria aerospațială, comunicațiile militare, sistemele de propulsie și mobilitatea forțelor.
Un exemplu de cooperare româno-franceză este dezvoltarea, la Brașov, a unui Centru de excelență pentru piloți de drone, în parteneriat cu grupul francez DCI (Défense Conseil International).
Finanțarea europeană poate accelera investițiile
OPIA vede în mecanismele europene și euro-atlantice de finanțare o oportunitate pentru dezvoltarea unor noi capacități industriale în România. Printre instrumentele menționate de organizație se numără Fondul European de Apărare (EDF), Horizon Europe și inițiativele NATO NIAG și DIANA.
Un rol important îl poate avea și programul SAFE, considerat de OPIA un instrument pentru dezvoltarea capacităților industriale și consolidarea lanțurilor de aprovizionare critice.
Pentru industria românească, miza nu este doar atragerea de capital, ci și transferul de tehnologie și dezvoltarea unor capacități de producție care să permită României să joace un rol mai important în industria europeană de apărare.