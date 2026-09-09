Datoria publică ar putea depăși 100% din PIB. Bogdan Hossu: „Va urma o sărăcire puternică a populației”

Datoria publică ar putea depăși 100% din PIB, în timp ce în prezent se apropie de 62%. Bogdan Hossu, liderul sindical Cartel Alfa, avertizează că lipsa unui Guvern ar putea împinge România într-o nouă criză politică, cu efecte grave asupra populației, conform Realitatea PLUS.
Datoria publică ar putea depăși 100% din PIB, într-un context în care nivelul actual este aproape de 62%. Situația ar putea menține veniturile înghețate și ar pune o presiune tot mai mare asupra economiei și populației.
Bogdan Hossu, liderul sindical Cartel Alfa, avertizează că lipsa unui Guvern poate duce la o nouă criză politică, ale cărei consecințe ar putea fi deosebit de grave. Printre riscurile invocate se află și sărăcirea accentuată a populației.
Ce spune Bogdan Hossu despre noua lege a salarizării bugetare?
Bogdan Hossu spune că organizațiile sindicale sunt pregătite să intre rapid în negocieri pentru o nouă lege a salarizării bugetare. Liderul Cartel Alfa susține că baza sistemului trebuie să fie salariul minim pe economie.
„Referitor la legea de salarizare bugetară, toate instituțiile sindicale și-au arătat disponibilitatea de a intra într-o negociere rapidă și, sperăm, eficientă, pentru a finaliza cât mai repede o nouă lege de salarizare. Dar ceea ce trebuie înțeleasă de noii decidenți politici, că baza trebuie să fie egal cu salariul minim pe economie”
De ce avertizează liderul Cartel Alfa asupra unei noi crize politice?
Bogdan Hossu susține că, în lipsa unui Guvern și a unor interlocutori cu care să poată fi purtate negocieri, România riscă să intre într-o nouă perioadă de instabilitate politică.
„N-ai cu cine discuta. Nici din punct de vedere al Guvernului și nici din punct de vedere al administrației prezidențiale, care și-a luat un termen, sperăm să îl îndeplinească ca atare. Altfel, vom intra într-o nouă criză politică cu consecințe grave, foarte grave as putea spune pentru că sunt câteva crize care, de fapt, le suportăm de câțiva timp, cum e criza energiei, combustibilului, gazului, care va avea efecte și pe energie și pe funcționare.”
De ce vorbește Bogdan Hossu despre sărăcirea populației?
Bogdan Hossu avertizează că problemele din energie, combustibili și gaze se pot suprapune peste instabilitatea politică și pot accentua presiunea asupra veniturilor populației.
„Va fi o iarnă grea, cel puțin așa o anunță meteorologii, ceea ce, din punct de vedere pragmatic, înseamnă pauperizarea și mai puternică, sărăcirea puternică a populației.”
În acest context, lipsa unor decizii politice rapide și menținerea dezechilibrelor economice ar putea amplifica efectele resimțite deja de populație.