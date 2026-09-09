Datoria publică ar putea depăși 100% din PIB. Bogdan Hossu: „Va urma o sărăcire puternică a populației”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 10:08

Datoria publică ar putea depăși 100% din PIB, în timp ce în prezent se apropie de 62%. Bogdan Hossu, liderul sindical Cartel Alfa, avertizează că lipsa unui Guvern ar putea împinge România într-o nouă criză politică, cu efecte grave asupra populației, conform Realitatea PLUS.

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