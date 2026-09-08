BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei dedicată lui Eugeniu Carada. Cât costă și când începe vânzarea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 13:39

Banca Națională a României lansează, din 14 septembrie 2026, o bancnotă aniversară de 100 de lei dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR. Emisiunea va fi disponibilă pentru colecționari, iar vânzarea începe pe 15 septembrie.

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