BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei dedicată lui Eugeniu Carada. Cât costă și când începe vânzarea

Banca Națională a României lansează, din 14 septembrie 2026, o bancnotă aniversară de 100 de lei dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR. Emisiunea va fi disponibilă pentru colecționari, iar vânzarea începe pe 15 septembrie.
Banca Națională a României va lansa în circuitul numismatic, începând din 14 septembrie 2026, o bancnotă aniversară pentru colecționare, imprimată pe suport de polimer, precum și o coală specială formată din patru bancnote. Potrivit BNR, tema emisiunii este „Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României - 190 de ani de la naștere”.
Cum arată bancnota aniversară de 100 de lei?
Potrivit Băncii Naționale a României, bancnota aniversară are aceleași dimensiuni ca bancnota de circulație cu valoarea nominală de 100 de lei și este predominant albastră. BNR precizează că aceasta este imprimată în tehnică mixtă, ofset și în relief, pe suport de polimer, și conține o fereastră transparentă complexă, dispusă pe verticală, cu portret multiton și OVMI (Spark).
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Conform BNR, pe avers apare, în partea dreaptă, portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, alături de numele acestuia și anii de viață, „Eugeniu Carada 1836-1910”. Tot potrivit BNR, în zona centrală se află o imagine a Sălii Ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României, peste care este suprapus un detaliu reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia apare un scut ornamentat cu sigla BNR.
Banca centrală arată că pe avers mai sunt imprimate stema României, denumirea „Banca Națională a României” și medalionul cu sigla BNR.
Unde este înscrisă valoarea de 100 de lei?
Potrivit BNR, valoarea nominală de 100 de lei este înscrisă de patru ori pe bancnota aniversară. Banca centrală precizează că aceasta apare în stânga jos, pe orizontală, sub forma „100”, în partea centrală jos sub forma „Lei Una Sută”, în dreapta jos, pe verticală, sub forma „Una Sută Lei”, precum și în dreapta sus, pe verticală, sub forma „100”.
Tot conform BNR, semnăturile guvernatorului și casierului central sunt imprimate în partea centrală, deasupra valorii nominale scrise în litere.
Cum va fi prezentată bancnota pentru colecționari?
Potrivit comunicatului BNR, bancnotele aniversare de 100 de lei sunt introduse în pliante de prezentare redactate în limbile română, engleză și franceză. Banca Națională precizează că fiecare coală specială formată din patru bancnote aniversare este însoțită de un certificat de autenticitate, iar produsele sunt introduse într-un plic personalizat.
„Bancnotele aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 de lei, imprimate pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere sunt introduse în pliante de prezentare a emisiunii, al căror text este redactat în limbile română, engleză şi franceză. Fiecare coală specială formată din 4 bancnote aniversare pentru colecţionare cu valoare nominală de 100 lei, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere este însoţită de un certificat de autenticitate. Ambele sunt introduse într-un plic personalizat. Bancnotele aniversare pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, imprimate pe suport de polimer, cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naţionale a României - 190 de ani de la naştere au putere circulatorie pe teritoriul României”, se arată în comunicatul BNR.
Câte bancnote aniversare va emite BNR?
Potrivit Băncii Naționale a României, tirajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 16.000 de bancnote aniversare cu valoarea nominală de 100 de lei.
BNR anunță, de asemenea, un tiraj de 1.000 de coli speciale, fiecare formată din câte patru bancnote aniversare cu valoarea nominală de 100 de lei.
Cât costă bancnota aniversară de 100 de lei?
Potrivit BNR, prețul de vânzare al unei bancnote aniversare cu valoarea nominală de 100 de lei este de 240 de lei, sumă care include TVA și pliantul de prezentare.
Banca Națională precizează că o coală specială formată din patru bancnote aniversare va costa 840 de lei, preț care include TVA și certificatul de autenticitate.
De unde și când poate fi cumpărată bancnota aniversară?
Potrivit BNR, lansarea în circuitul numismatic a noilor bancnote pentru colecționare are loc pe 14 septembrie 2026, prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.
Banca centrală anunță că vânzarea efectivă a bancnotelor aniversare și a colilor speciale va începe pe 15 septembrie 2026.