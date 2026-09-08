Criza din Golf zguduie piețele. Cotațiile la petrol au ajuns aproape de 100 de dolari

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 09:20

Prețul petrolului a urcat puternic luni, apropiindu-se de pragul de 100 de dolari pe baril. Escaladarea confruntării dintre SUA și Iran a reaprins temerile privind aprovizionarea cu energie și a dus motorina din Statele Unite la un nivel fără precedent.

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