Criza din Golf zguduie piețele. Cotațiile la petrol au ajuns aproape de 100 de dolari

Prețul petrolului a urcat puternic luni, apropiindu-se de pragul de 100 de dolari pe baril. Escaladarea confruntării dintre SUA și Iran a reaprins temerile privind aprovizionarea cu energie și a dus motorina din Statele Unite la un nivel fără precedent.
Petrolul Brent, aproape de pragul de 100 de dolari. Carburanții ating noi recorduri
Prețul petrolului Brent a trecut luni seară, pentru scurt timp, de pragul de 98 de dolari pe baril, înainte de a coborî rapid spre 96 de dolari. Evoluția indică o piață extrem de volatilă, în timp ce traderii avertizează că tensiunile din Golful Persic ar putea declanșa noi șocuri pe piața energetică.
Cotația Brent nu a mai depășit 98 de dolari din luna iulie. Creșterea vine pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran și al atacurilor asupra navelor petroliere din regiune.
Atacurile asupra petrolierelor cresc presiunea pe piață
Tensiunile s-au amplificat după ce forțele americane au atacat, în weekend, trei petroliere iraniene. Acțiunea a venit ca răspuns la atacurile cu rachete lansate de Iran asupra a două nave de război americane.
Conflictul a continuat și luni, când au fost raportate atacuri asupra unor instalații petroliere din Arabia Saudită.
În acest context, piața petrolului urmărește cu atenție transporturile maritime și situația din zona Golfului Persic, una dintre cele mai importante regiuni pentru aprovizionarea mondială cu țiței.
Motorina se scumpește într-un ritm fără precedent
Deși prețul petrolului Brent este încă sub nivelurile atinse în luna mai, piața carburanților transmite semnale mult mai îngrijorătoare.
În Statele Unite, prețul angro al motorinei a ajuns cu peste 100 de dolari pe baril peste cotația petrolului brut. Diferența reprezintă un record istoric și arată presiunea uriașă exercitată asupra pieței produselor rafinate.
În Europa, prețurile carburanților continuă, de asemenea, să crească.
Un analist al Morgan Stanley citat de Financial Times consideră că diferența dintre prețul țițeiului și cel al produselor rafinate indică apropierea pieței de un punct critic. În Statele Unite există, practic, un stimulent foarte mare pentru rafinării să transforme petrolul disponibil în motorină.
Rezervele de petrol, tot mai mici
Presiunea asupra pieței este amplificată și de diminuarea stocurilor.
Rezervele de petrol din afara Chinei s-ar fi redus cu peste 400 de milioane de barili de la începutul războiului din Iran. În același timp, cantitatea de petrol aflată în transport maritim a coborât la unele dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani.
China a reacționat inițial la creșterea prețurilor prin reducerea cu aproximativ o treime a importurilor și prin utilizarea propriilor rezerve. Pe măsură ce stocurile interne s-au diminuat, achizițiile au început din nou să crească.
De unde își cumpără China petrolul
Schimbările de pe piața petrolului afectează și sursele de aprovizionare ale Chinei.
În condițiile în care accesul la cantități suficiente de petrol din Rusia și Iran este mai dificil, Beijingul își majorează achizițiile din Irak și Arabia Saudită.
Un avantaj îl reprezintă infrastructura de transport a celor două state, care permite redirecționarea unei părți a producției prin conducte, ocolind astfel rutele maritime afectate de problemele din zona Strâmtorii Hormuz.
Evoluția conflictului din Golf rămâne, astfel, unul dintre principalii factori care pot influența în perioada următoare prețul petrolului, costul motorinei și prețurile carburanților la nivel mondial.