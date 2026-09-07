Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, avertizează că România ar putea intra în recesiune în 2026.

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 16:27

România ar putea trece printr-o recesiune în 2026, în contextul impactului puternic al corecției bugetare. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, susține că reforma salarizării unitare este necesară pentru reducerea inechităților și pentru o evoluție mai predictibilă a cheltuielilor cu salariile din sectorul public.

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