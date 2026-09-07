PIB-ul României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026. Construcțiile au salvat economia de o contracție mai mare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 09:35

În primele șase luni din anul 2026, Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o scădere de 0,7% pe seria brută și de 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Valoarea totală a PIB-ului în semestrul I a atins 900,3 miliarde lei în prețuri curente, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS).

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