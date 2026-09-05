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Economie· 1 min citire

Măsurile lui Bolojan au îngropat economia. Facturile și prețurile au crescut, taxele au devenit tot mai mari. Analiză Realitatea Plus

Scris deSaviana Russu
Publicat5 sept. 2026, 08:34
Actualizat5 sept. 2026, 08:35
SursăRealitate Plus

Măsurile luate de Ilie Bolojan au îngropat țara! În anul scurs de la implementarea măsurilor de austeritate, economia a continuat să se prăbușească, în timp ce românii o duc tot mai greu de la o lună la alta. Facturile și prețurile au crescut, taxele au devenit tot mai mari, iar puterea de cumpărare a scăzut dramatic. O analiză realizată de jurnalista Realitatea Plus, Saviana Russu.

ECONOMIA CONTINUĂ SĂ SE PRĂBUȘEASCĂ, DATE ÎNGRIJORĂTOARE PENTRU ROMÂNI

-Cea mai mare inflație din UE
România: 8,2%
Media UE: 3%

-Consumul populației: 11 luni consecutive de scădere
Iunie 2026: -6,6%
UE: +1,2%

-Prețurile carburanților s-au dublat față de 2020.

Prețurile actuale
Benzina: +107%
Motorina: +114%

SURSĂ: Realitatea.net

TABLOUL COMPLET AL UNEI CRIZE FĂRĂ PRECEDENT

-Prețul gazelor: +75% față de 2020

-Prețul electricității: aproape dublu față de 2020
+58,6% într-un singur an, cea mai mare scumpire din UE
Iarna 2026-2027: risc de încă +15-20% la ofertele de electricitate

-Prețul alimentelor: +5% doar în ultimul an

SURSĂ: Realitatea.net

ECONOMIA CONTINUĂ SĂ SE PRĂBUȘEASCĂ, DATE ÎNGRIJORĂTOARE PENTRU ROMÂNI

-Deficit de peste 9,2 de miliarde de euro în 7 luni

-Statul se împrumută cu un miliard de euro pe săptămână pentru pensii și salarii.

-Datorii de 100 de miliarde de euro de plătit până în 2030 SĂGEATĂ Risc de recesiune

SURSĂ: Realitatea.net 

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