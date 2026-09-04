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Economie· 1 min citire
Scandal național: pensii și salarii înghețate și anul viitor
Publicat4 sept. 2026, 18:35
Actualizat4 sept. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS
Este scandal național pe veniturile românilor! Pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor pentru că datoria publică a explodat! Pensionarii cer o indexare de cel puțin 15% și amenință că vor da Guvernul în judecată. Viitorul Executiv este cel care va decide dacă va crește veniturile.
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