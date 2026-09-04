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Economie· 1 min citire

Scandal național: pensii și salarii înghețate și anul viitor

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 18:35
Actualizat4 sept. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS

Este scandal național pe veniturile românilor! Pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor pentru că datoria publică a explodat! Pensionarii cer o indexare de cel puțin 15% și amenință că vor da Guvernul în judecată. Viitorul Executiv este cel care va decide dacă va crește veniturile.

Datoria uriașă creată de politicieni

Datoria publică – 60,01% din PIB

Estimare 2027 – 63,3% din PIB

Estimare 2028 – 63,9%

Estimare 2030 – aproximativ 70% din PIB

SURSA: Ministerul de Finanțe/Consiliul Fiscal

Cum arată pensiile românilor?

pensia medie - 2.782 lei

pensia minimă - 1.281 lei

valoarea punctului de referință - 81 lei

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