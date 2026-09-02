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Economie· 1 min citire
Vine APOCALIPSA financiară a României. Ce se întâmplă cu pensiile și salariile?
Publicat2 sept. 2026, 22:47
Actualizat2 sept. 2026, 22:51
SursăRealitatea PLUS
Apocalipsa financiară este tot mai aproape de țara noastră. Românii au ajuns la capătul răbdării, iar decidenții par indiferenți. Premierul demis, Ilie Bolojan, spune că măsurile de austeritate trebuie să continue și anul viitor, iar ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că indexarea pensiilor și salariilor este doar o iluzie.
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