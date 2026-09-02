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Economie· 1 min citire

Vine APOCALIPSA financiară a României. Ce se întâmplă cu pensiile și salariile?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 22:47
Actualizat2 sept. 2026, 22:51
SursăRealitatea PLUS

Apocalipsa financiară este tot mai aproape de țara noastră. Românii au ajuns la capătul răbdării, iar decidenții par indiferenți. Premierul demis, Ilie Bolojan, spune că măsurile de austeritate trebuie să continue și anul viitor, iar ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că indexarea pensiilor și salariilor este doar o iluzie.

Ministrul Muncii: „Ni se promit cai verzi pe pereți!”

Este drama cu care milioane de români se confruntă în fiecare zi. Mulți asteaptă creșterea veniturilor, însă premierul demis spune că măsurile draconice de austeritate trebuie să continue și anul viitor. De partea cealaltă, ministrul muncii spune că majorarea pensiilor si a salariilor reprezintă CITEZ "cai verzi pe pereți".

„Problema nu e dacă putem indexa pensii sau salarii, ci problema e cum construiești un buget care să permită aceste lucruri și, de aici, uitându-mă la niște programe politice lansate recent, e foarte amuzant să constați că iarăși ni se promit cai verzi pe pereți, fără să se indice sursa de bugetare și cum intri în buget cu acele lucruri.”, a zis Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.

Experții spun încă că o indexarea a veniturilor trebuie să aibă loc anul viitor.

Veștile nu sunt tocmai bune. O a treia agenție de rating va ajunge în țara noastră. Această vizită vine în completarea sesiunilor din vară, când celelalte două mari agenții internaționale și-au publicat deja deciziile, ambele menținând ratingul României pe ultima treaptă recomandată investițiilor.

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