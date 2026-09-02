Cumul pensie-salariu: Senatul a aprobat tăierea cu 85% a pensiilor de serviciu și militare

Senatul a adoptat tacit proiectul Guvernului care schimbă regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare care vor să rămână angajați la stat ar urma să primească doar 15% din pensie pe perioada în care lucrează.
Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege inițiat de Guvern care schimbă radical regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare de stat și aleg să continue să lucreze în sectorul public ar urma să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajate.
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Practic, persoana care intră sub incidența noilor reguli și continuă să primească salariu de la stat ar mai încasa doar 15% din cuantumul pensiei în perioada respectivă. Proiectul nu îi vizează însă pe pensionarii care lucrează în mediul privat.
Cine ar putea pierde 85% din pensie dacă lucrează în continuare la stat?
Măsura îi vizează pe beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care aleg să își continue activitatea în instituții finanțate din fonduri publice. Scopul declarat al proiectului este evitarea cumulării integrale a două venituri provenite din bani publici.
Reducerea cu 85% s-ar aplica numai pe perioada în care persoana continuă să lucreze în instituția publică. Regula nu se extinde asupra pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat, aceștia nefiind incluși în această limitare.
Proiectul a fost adoptat tacit de Senat după expirarea termenului pentru dezbatere și vot, stabilit pentru 28 iulie 2026. Nota privind adoptarea tacită a fost prezentată în plen de președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Până la ce vârstă vor putea funcționarii publici să continue să lucreze?
Proiectul stabilește și reguli pentru funcționarii publici care ajung la vârsta standard de pensionare, dar vor să rămână în activitate. Aceștia vor putea solicita continuarea muncii cu cel puțin 30 de zile înainte de momentul în care îndeplinesc condițiile de pensionare.
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Activitatea ar putea fi prelungită anual, cu aprobarea conducătorului instituției, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Actul normativ mai stabilește reguli tranzitorii pentru detașările aflate deja în desfășurare, procedurile începute înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi și transferurile care pot fi realizate strict în interesul serviciului.
Ce alte schimbări aduce proiectul pentru angajații din instituțiile publice?
O altă modificare privește suspendarea raporturilor de serviciu pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul instituțiilor Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale. Durata acestor suspendări ar urma să fie limitată la maximum șase ani, pentru a evita blocarea pe termen foarte lung a unor posturi din administrația publică.
Proiectul introduce și noi reguli pentru situațiile în care o instituție este reorganizată și trebuie făcute disponibilizări. Instituția va trebui să le prezinte funcționarilor aflați în preaviz posturile publice vacante corespunzătoare. Dacă mai multe persoane îndeplinesc condițiile pentru aceeași funcție, va putea fi organizat un examen de selecție, iar perioada de preaviz va fi suspendată pe durata acestuia.