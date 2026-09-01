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Economie· 2 min citire
Polonia, Ungaria și Bulgaria cresc pensiile. România le îngheață
Publicat1 sept. 2026, 20:44
Actualizat1 sept. 2026, 20:47
SursăRealitatea PLUS
În timp ce pensionarii din Polonia, Ungaria și Bulgaria primesc majorări și noi beneficii, în România pensiile au rămas înghețate. De doi ani, milioane de pensionari români așteaptă o creștere care nu mai vine, în timp ce prețurile au continuat să urce, iar puterea de cumpărare a scăzut.
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