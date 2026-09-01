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Economie· 2 min citire

Polonia, Ungaria și Bulgaria cresc pensiile. România le îngheață

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Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 20:44
Actualizat1 sept. 2026, 20:47
SursăRealitatea PLUS

În timp ce pensionarii din Polonia, Ungaria și Bulgaria primesc majorări și noi beneficii, în România pensiile au rămas înghețate. De doi ani, milioane de pensionari români așteaptă o creștere care nu mai vine, în timp ce prețurile au continuat să urce, iar puterea de cumpărare a scăzut.

Bulgaria a crescut pensiile cu 7,8% în ciuda crizei

În Polonia, autoritățile au venit cu majorări pentru pensionari și cu măsuri prin care încearcă să le crească veniturile. Și în Ungaria, pensionarii primesc în continuare majorări și beneficii suplimentare, iar în Bulgaria pensiile au fost și ele majorate.

„Pensiile sunt majorate cu 7,8% în conformitate cu „regula elvețiană.”, a zis Galab Donev, ministrul Finanțelor din Bulgaria.

România este însă într-o situație diferită. Deși pensiile trebuie indexate anual cu rata inflației conform legii, guvernul a înghețat de doi ani veniturile în cadrul măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

Pentru pensionarii cu venituri mici, diferența se simte direct în viața de zi cu zi. Facturile au crescut, alimentele și medicamentele s-au scumpit, în timp ce venitul lunar a rămas același.

Iar o pensie care avea o anumită putere de cumpărare în urmă cu doi ani valorează astăzi mai puțin în fața prețurilor.

În țările vecine, guvernele au ales să vină cu măsuri pentru seniori, chiar și într-un context economic dificil. În România, explicația autorităților este legată de deficitul bugetar și de nevoia de a reduce cheltuielile statului. Iar pentru milioane de pensionari, explicațiile nu schimbă realitatea: Mai multe cheltuieli, aceiași bani și încă un an în care majorarea pensiilor este amânată.

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