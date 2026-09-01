Polonia, Ungaria și Bulgaria cresc pensiile. România le îngheață

Publicat 1 sept. 2026, 20:44 Actualizat 1 sept. 2026, 20:47 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce pensionarii din Polonia, Ungaria și Bulgaria primesc majorări și noi beneficii, în România pensiile au rămas înghețate. De doi ani, milioane de pensionari români așteaptă o creștere care nu mai vine, în timp ce prețurile au continuat să urce, iar puterea de cumpărare a scăzut.

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