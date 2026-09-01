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Economie· 1 min citire

Fraudă de 80 de milioane de lei cu utilaje agricole, descoperită de ANAF Cluj

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 16:57

Inspectorii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj au depistat un circuit fiscal ilegal prin care s-a eludat plata TVA pentru utilaje agricole aduse din Uniunea Europeană și vândute pe piața românească. Neconcordanțele au fost identificate prin instrumente digitale de analiză de risc.

Cum funcționa schema de fentare a TVA

Investigația a scos la iveală o diferență majoră între traseul fizic al mărfii și circuitul facturilor. Utilajele erau livrate direct de la fabrica producătorului extern către cumpărătorul din România, însă prin acte erau interpuse firme intermediare:

  • Traseul real: Producător din UE Transport direct- Client final - Dealer din România.

  • Traseul din acte: Producătorul vindea către un distribuitor extern (tranzacție declarată ca vânzare locală cu TVA din statul de origine), iar distribuitorul re-factura către România ca livrare intracomunitară.

ANAF a stabilit că distribuitorul avea rolul de operator intermediar și organiza efectiv transportul spre România. Prin urmare, operațiunile trebuiau înregistrate ca livrări interne pe teritoriul național, iar TVA-ul aferent trebuia achitat în bugetul de stat al României.

Digitizarea controalelor și verificările viitoare

Neregulile au fost demonstrate prin încrucișarea datelor din facturi, comenzi de achiziție, documente de transport (CMR) și coduri de TVA. Fiscul avertizează că analiza tranzacțiilor transfrontaliere de utilaje agricole va continua, vizând toate circuitele comerciale care prezintă neconcordanțe între documente și traseul real al mărfurilor.

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