Fraudă de 80 de milioane de lei cu utilaje agricole, descoperită de ANAF Cluj

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 16:57

Inspectorii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj au depistat un circuit fiscal ilegal prin care s-a eludat plata TVA pentru utilaje agricole aduse din Uniunea Europeană și vândute pe piața românească. Neconcordanțele au fost identificate prin instrumente digitale de analiză de risc.

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