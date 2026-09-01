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Economie· 1 min citire
Fraudă de 80 de milioane de lei cu utilaje agricole, descoperită de ANAF Cluj
Foto/Arhivă
Inspectorii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj au depistat un circuit fiscal ilegal prin care s-a eludat plata TVA pentru utilaje agricole aduse din Uniunea Europeană și vândute pe piața românească. Neconcordanțele au fost identificate prin instrumente digitale de analiză de risc.
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