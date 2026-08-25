Câți bani cash e bine să ai în casă în caz de criză. Rezerva recomandată pentru 72 de ore

Banii cash pot deveni esențiali atunci când plata cu cardul nu mai este disponibilă. Recomandările marilor bănci europene indică o rezervă pentru 72 de ore.
De ce este important să ai bani cash la îndemână
Plățile cu cardul au devenit o obișnuință pentru tot mai mulți oameni, însă numerarul își păstrează utilitatea atunci când apar situații neprevăzute. În cazul unei crize, accesul la sistemele electronice de plată poate fi afectat, iar banii cash pot permite efectuarea rapidă a unor cumpărături esențiale.
Din acest motiv, experții recomandă păstrarea unei anumite sume în numerar, care să poată fi folosită în cazul în care plata cu cardul nu este posibilă.
O astfel de rezervă poate fi destinată cheltuielilor de bază pentru primele zile ale unei situații de urgență. Una dintre recomandările prezentate la nivel european are ca reper o perioadă de 72 de ore.
Câți bani cash sunt recomandați pentru 72 de ore
În Țările de Jos, De Nederlandsche Bank, cunoscută drept DNB, împreună cu organizațiile reunite în cadrul Forumului Național pentru Sistemul de Plăți, recomanda în 2025 păstrarea unei anumite sume de numerar pentru fiecare membru al familiei.
Recomandarea era de 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil.
În cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii, suma totală ajunge astfel la 200 de euro. Acești bani ar trebui să fie suficienți pentru acoperirea cheltuielilor esențiale timp de 72 de ore.
Recomandarea nu reprezintă însă o sumă obligatorie pentru toate gospodăriile. Nevoile diferă de la o familie la alta, iar rezerva de numerar poate fi adaptată în funcție de cheltuielile obișnuite și de numărul persoanelor din gospodărie.
Ce sumă recomandă Austria
O altă recomandare vine din Austria, unde inițiativa „Cash for all cases” („Bani cash pentru orice situație”) indică o sumă de 100 de euro pentru fiecare membru al gospodăriei.
Și în acest caz este vorba despre o recomandare, nu despre o obligație. Suma poate fi ajustată în funcție de necesitățile fiecărei familii și de cheltuielile pe care aceasta știe că le are în mod obișnuit.
Diferențele dintre recomandările europene arată că nu există o sumă unică de bani cash care să fie potrivită pentru fiecare persoană. Numărul membrilor gospodăriei și nivelul cheltuielilor esențiale sunt elemente importante atunci când este stabilită rezerva de numerar.
Ce spune BNR despre banii cash în situații de criză
Importanța numerarului în cazul unei situații de criză a fost evidențiată și în România.
În iulie 2026, Banca Națională a României a transmis publicului că banii cash pot deveni importanți în timpul unei situații de criză, în special în contextul riscurilor cibernetice tot mai mari.
Într-un scenariu în care sistemele electronice de plată sunt afectate, numerarul poate reprezenta o alternativă pentru achiziționarea produselor și serviciilor necesare.
Astfel, păstrarea unei rezerve de bani cash poate fi luată în calcul ca parte a pregătirii pentru situații neprevăzute.
Care este suma optimă pentru o persoană
Raportând recomandările prezentate în Țările de Jos și Austria, pentru un adult poate fi luată în calcul o rezervă de aproximativ 70-100 de euro pentru cheltuieli neprevăzute pe durata a 72 de ore.
Această sumă trebuie privită însă ca un reper, nu ca o regulă generală aplicabilă în mod identic tuturor persoanelor.
Pentru familii, calculul poate fi făcut în funcție de numărul adulților și al copiilor. Recomandarea din Țările de Jos este de 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil, în timp ce inițiativa din Austria indică 100 de euro pentru fiecare membru al gospodăriei.
În România, suma poate fi transformată în lei în funcție de nevoile concrete ale fiecărei persoane și de cheltuielile pe care aceasta estimează că ar trebui să le acopere în cazul unei situații de urgență.
Banii cash vin și cu anumite riscuri
Păstrarea unei rezerve de numerar poate fi utilă în cazul unor probleme care afectează plățile electronice, însă deținerea unor sume foarte mari cash nu este lipsită de riscuri.
BNR a atras atenția că banii ținuți în numerar pot fi expuși unor situații precum furtul sau distrugerea.
Din acest motiv, recomandările privind existența unei rezerve de numerar se referă la o sumă destinată cheltuielilor esențiale într-o perioadă limitată, nu la păstrarea unor economii importante exclusiv sub formă de bani cash.
Pentru o perioadă de 72 de ore, reperul de 70-100 de euro pentru un adult poate acoperi cheltuielile neprevăzute, în timp ce pentru gospodării suma poate fi calculată în funcție de numărul membrilor și de necesitățile familiei.