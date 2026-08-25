Drona care a explodat în Portul Constanța, încă un mister: România nu știe dacă a fost în derivă sau teleghidată

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 aug. 2026, 14:56

La mai bine de trei luni de la explozia unei drone marine în Portul Constanța, autoritățile române nu au stabilit cu certitudine dacă aparatul a ajuns în zonă după ce a plutit în derivă sau dacă a urmat un traseu controlat. Viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, a declarat marți, la audierile din Senat, că România nu are încă un răspuns clar legat de a cest aspect.

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