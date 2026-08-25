Drona care a explodat în Portul Constanța, încă un mister: România nu știe dacă a fost în derivă sau teleghidată

La mai bine de trei luni de la explozia unei drone marine în Portul Constanța, autoritățile române nu au stabilit cu certitudine dacă aparatul a ajuns în zonă după ce a plutit în derivă sau dacă a urmat un traseu controlat. Viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, a declarat marți, la audierile din Senat, că România nu are încă un răspuns clar legat de a cest aspect.
Viceamiralul Mihai Panait a fost audiat marți în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, la mai bine de trei luni de la incidentul în care o dronă de origine ucraineană s-a autodetonat în Portul Civil Constanța.
În timpul audierii, senatorul Mircia Chelaru, fost șef al Statului Major General, l-a întrebat pe șeful Statului Major al Forțelor Navale dacă autoritățile au stabilit dacă drona a ajuns în port „în derivă 100%” sau dacă a fost „o dronă teleghidată”.
Viceamiralul Mihai Panait: „Nu avem încă răspunsul complet”
„Nu avem încă răspunsul complet. Dar din toate informațiile pe care ni le-au furnizat partenerii ucraineni, la nivelul comenzii marinei ucrainene am discutat cu comandantul marinei ucrainene despre acest incident, ei de fiecare dată au transmis către noi că dronele respective au fost pierdute de sub controlul lor și nu au fost dirijate intenționat”, a răspuns viceamiralul Mihai Panait, potrivit publicației locale Ziua de Constanța.
Senatorul Mircia Chelaru a insistat și l-a întrebat dacă aceasta este și concluzia părții române.
„Nu sunt eu în măsură să... eu v-am prezentat care au fost elementele respective”, a răspuns șeful Statului Major al Forțelor Navale Române.
DGPI: Ancheta este la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
La audierea din Senat a vorbit și directorul Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), Tiberiu-Silviu Dumitrache. Acesta a precizat că „detaliile anchetei” privind posibilitatea ca drona să fi ajuns în port în derivă sau să fi fost teleghidată se află la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Potrivit șefului DGPI, în dosarul deschis în urma incidentului sunt realizate expertize, iar acestea urmează să clarifice circumstanțele în care drona a ajuns în Portul Constanța.
Drona s-a autodetonat în Portul Constanța pe 5 iunie
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 5 iunie, când o dronă de origine ucraineană s-a autodetonat în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Explozia nu a provocat victime.
”În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.(...)
Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, a transmis Guvernul României, printr-un comunicat.
Ulterior, miniștrii de Apărare și Interne au solicitat omologilor ucrainieni o consultare în sistem video-conferință.
La mai bine de trei luni de la incident, nu se știe încă cu exactitate cum a ajuns drona în Portul Constanța. Ucraina susține că operatorii au pierdut controlul asupra aparatului și că acesta nu a fost dirijat intenționat.
Președintele Nicușor Dan a spus, la momentul respectiv, că în mod „cert”, a fost „o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul". "Trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, afirmat NicuȘor Dan.