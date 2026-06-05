Sursă: realitatea.net

Procurorii au deschis un dosar penal după explozia unei drone maritime în Portul Constanța. Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care investighează nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive, în timp ce cercetările la fața locului sunt în desfășurare.

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu în cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2026, după ce în zona Portului Constanța a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar, cu armament la bord şi posibil explozibil.

Ulterior, prin ordonanță, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmării penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și a infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive.

Din cercetările la fața locului, aflate în desfășurare, a rezultat că, în jurul orei 06:30, în zona Danei 78 a Portului Constanţa, a fost semnalată existenţa unei ambarcațiuni militare de culoare gri, eşuată, de tipul dronelor maritime. Ambarcațiunea militară, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit. Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat.