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Social· 2 min citire
Prins pe contrasens pe A7 la 86 de ani: Sanctiunea primită de șoferul bătrân
Foto/Arhivă
Publicat25 aug. 2026, 10:35
Actualizat25 aug. 2026, 11:06
Intervenție rapidă pe Autostrada A7, în Vrancea. Un șofer de 86 de ani din Galați a fost oprit de polițiști la scurt timp după un apel la 112, în timp ce rula pe contrasens. Bărbatul a fost sancționat cu o amendă de aproape 2.000 de lei și s-a ales cu permisul suspendat pentru 120 de zile, anunță IPJ Vrancea.
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