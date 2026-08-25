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Prins pe contrasens pe A7 la 86 de ani: Sanctiunea primită de șoferul bătrân

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat25 aug. 2026, 10:35
Actualizat25 aug. 2026, 11:06

Intervenție rapidă pe Autostrada A7, în Vrancea. Un șofer de 86 de ani din Galați a fost oprit de polițiști la scurt timp după un apel la 112, în timp ce rula pe contrasens. Bărbatul a fost sancționat cu o amendă de aproape 2.000 de lei și s-a ales cu permisul suspendat pentru 120 de zile, anunță IPJ Vrancea.

Momente de panică pe Autostrada A7 Mizil–Săbăoani, pe sectorul din județul Vrancea. Un incident periculos a fost evitat la limită de polițiști, după ce un bărbat de 86 de ani a intrat la volan pe sensul opus de mers.

Alarma s-a dat prin numărul unic de urgență 112, în jurul orei 08:30, când mai mulți conducători auto au sesizat prezența autoturismului pe contrasens. Echipajele Biroului de Poliție Autostrada A7 au intervenit rapid și au reușit să oprească vehiculul înainte de producerea unui accident de proporții.

Ce amendă a primit șoferul din Galați și cât timp rămâne fără permis

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 86 de ani, originar din județul Galați. Din fericire, manevra extremă nu s-a soldat cu coliziuni sau persoane rănite.

Pentru abaterea deosebit de gravă de la regulile de circulație, polițiștii au aplicat sancțiuni ferme:

  • Amendă contravențională: 1.946,25 de lei;

  • Suspendarea permisului: Dreptul de a conduce i-a fost ridicat pentru o perioadă de 120 de zile.

Ce trebuie să faci dacă întâlnești o mașină pe contrasens pe autostradă

Mersul pe contrasens pe arterele de mare viteză reprezintă un risc uriaș de coliziune frontală. Poliția Rutieră le reamintește șoferilor pașii de urmat dacă se confruntă cu o astfel de situație extremă în trafic:

  • Reduceți viteza imediat, menținând banda în condiții de maximă siguranță;

  • Evitați frânările sau manevrele bruște de schimbare a direcției;

  • Sunați de urgență la 112 și oferiți detalii clare despre locație, km bornei și direcția în care circulă vehiculul rătăcit.

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