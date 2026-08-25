Prins pe contrasens pe A7 la 86 de ani: Sanctiunea primită de șoferul bătrân

Publicat 25 aug. 2026, 10:35 Actualizat 25 aug. 2026, 11:06

Intervenție rapidă pe Autostrada A7, în Vrancea. Un șofer de 86 de ani din Galați a fost oprit de polițiști la scurt timp după un apel la 112, în timp ce rula pe contrasens. Bărbatul a fost sancționat cu o amendă de aproape 2.000 de lei și s-a ales cu permisul suspendat pentru 120 de zile, anunță IPJ Vrancea.

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