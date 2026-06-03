Spațiile de servicii de pe Autostrada A7, închise temporar din cauza unei avarii electrice

Sursă: Realitatea.net

CNAIR a anunțat închiderea temporară a spațiilor de servicii situate pe Autostrada A7, pe sensul Buzău - București, din cauza unei probleme la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Potrivit anunțului oficial, măsura vizează spațiile aflate la kilometrul 28+400, Calea 2. Reprezentanții companiei spun că acestea nu mai pot funcționa în condiții normale de siguranță și operare din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.

„Din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, spațiile de servicii situate la km 28+400, Calea 2, pe Autostrada A7 (Buzău – București) vor fi închise temporar. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis CNAIR.

Nu a fost anunțat un termen pentru redeschidere

Autoritățile nu au precizat până când vor rămâne închise spațiile de servicii de pe A7. Activitatea va fi reluată după remedierea defecțiunii tehnice și restabilirea alimentării cu energie electrică. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să își planifice din timp opririle și alimentarea, până la redeschiderea punctelor afectate.