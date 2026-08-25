Ce spun oamenii despre dronele căzute în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 07:59

Dronele care au căzut pe teritoriul României au lăsat în urmă nu doar resturi, ci și teamă, neliniște și multe întrebări. Pentru mulți români, ideea că războiul de la graniță ar putea avea efecte tot mai vizibile în țară nu mai pare atât de îndepărtată.

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