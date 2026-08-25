Ce spun oamenii despre dronele căzute în România

Dronele care au căzut pe teritoriul României au lăsat în urmă nu doar resturi, ci și teamă, neliniște și multe întrebări. Pentru mulți români, ideea că războiul de la graniță ar putea avea efecte tot mai vizibile în țară nu mai pare atât de îndepărtată.
Potrivit datelor oficiale, în 39 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian românesc, în contextul atacurilor din apropierea frontierei cu Ucraina.
Oamenii cer măsuri mai ferme
Reporterii Realitatea PLUS au stat de vorbă cu români care spun că se simt tot mai puțin în siguranță după succesiunea incidentelor din ultimele luni.
„Nu mă simt în siguranță. Sunt o persoană tânără. Ar trebui ca autoritățile să se impună mai mult, văzând atâtea drone”, a declarat o tânără intervievată de Realitatea PLUS.
Sentimentul dominant este că astfel de incidente nu mai sunt percepute ca excepții, ci ca o amenințare care se repetă și care alimentează incertitudinea în comunitățile aflate în apropierea graniței.
Incidentele se înmulțesc
Autoritățile au intervenit în repetate rânduri pentru securizarea zonelor în care au fost descoperite drone sau fragmente de drone, iar în unele situații populația a primit mesaje RO-ALERT și a fost sfătuită să se adăpostească.
Deși Ministerul Apărării monitorizează permanent situația, bilanțul oficial arată că numărul pătrunderilor în spațiul aerian românesc a ajuns la 39, în timp ce în mai multe cazuri au fost identificate resturi de drone pe teritoriul țării.
Teama rămâne
Chiar dacă majoritatea incidentelor nu s-au soldat cu victime, românii spun că fiecare nouă alertă amplifică sentimentul de nesiguranță. Pentru mulți, întrebarea nu mai este dacă vor mai exista astfel de incidente, ci cât de pregătite sunt autoritățile să le gestioneze și să protejeze populația.