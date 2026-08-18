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Ai voie să speli rufe în zi de sărbătoare cu cruce neagră? Ce spune Biserica

Mașină de spălat

Mașină de spălat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 08:06
Actualizat18 aug. 2026, 08:07

Sărbătorile din calendarul ortodox sunt însoțite de numeroase tradiții și obiceiuri, iar una dintre cele mai cunoscute este evitarea treburilor casnice în zilele marcate cu cruce roșie. Însă ce se întâmplă atunci când în calendar apare o cruce neagră? Potrivit informațiilor prezentate, spălatul rufelor este permis în astfel de zile.

Calendarul ortodox cuprinde mai multe tipuri de sărbători, iar simbolurile folosite pentru marcarea acestora au semnificații diferite. Crucea roșie indică sărbători importante, precum Paștele, Crăciunul sau zilele unor sfinți considerați deosebit de importanți, potrivit publicației Click!.

În aceste zile este recomandată odihna, iar muncile casnice sunt considerate interzise. Situația este diferită în cazul zilelor marcate cu cruce neagră, care sunt asociate cu sărbătorirea unor sfinți mai mici sau a unor martiri.

Se pot spăla rufe în zilele cu cruce neagră?

În zilele marcate cu cruce neagră, activitățile casnice sunt permise. Astfel, nu există o interdicție din partea Bisericii privind spălatul rufelor, iar această activitate poate fi făcută în mod obișnuit.

Totuși, regulile care trebuie respectate într-o astfel de zi pot depinde și de ziua săptămânii în care cade sărbătoarea. Dacă aceasta este miercuri, vineri sau o altă zi de post, trebuie respectate rigorile postului respectiv.

Ce spun tradițiile populare despre muncă

Deși Biserica nu interzice munca în zilele marcate cu cruce neagră, unele tradiții populare recomandă evitarea efortului fizic chiar și în aceste zile de sărbătoare.

În ceea ce privește însă treburile casnice, precum spălatul rufelor, nu există o interdicție bisericească pentru zilele marcate cu cruce neagră. Prin urmare, acestea pot fi efectuate fără a încălca regulile religioase menționate.

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