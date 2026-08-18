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Ai voie să speli rufe în zi de sărbătoare cu cruce neagră? Ce spune Biserica
Mașină de spălat
Publicat18 aug. 2026, 08:06
Actualizat18 aug. 2026, 08:07
Sărbătorile din calendarul ortodox sunt însoțite de numeroase tradiții și obiceiuri, iar una dintre cele mai cunoscute este evitarea treburilor casnice în zilele marcate cu cruce roșie. Însă ce se întâmplă atunci când în calendar apare o cruce neagră? Potrivit informațiilor prezentate, spălatul rufelor este permis în astfel de zile.
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