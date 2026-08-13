Obiectele vechi pe care românii le aruncă la gunoi, fără să știe cât valorează. Unele se pot vinde cu mii de lei
Obiecte vechi
Curățenia generală poate scoate la iveală adevărate „comori” uitate prin sertare, poduri sau beciuri. Obiecte care par demodate sau inutile pentru proprietarii lor pot fi, în realitate, căutate de colecționari și pasionați. În anumite cazuri, o piesă veche păstrată în stare foarte bună poate ajunge să valoreze sute sau chiar mii de lei.
Totuși, faptul că un obiect este vechi nu înseamnă automat că este și valoros. Raritatea, producătorul, starea de conservare, autenticitatea și cererea de pe piață sunt elementele care pot face diferența dintre un obiect obișnuit și unul de colecție.
Monedele și bancnotele vechi pot ascunde surprize
Printre cele mai frecvente obiecte uitate prin case se numără monedele și bancnotele scoase de mult timp din circulație.
Banii vechi primiți de la bunici nu au întotdeauna o valoare mare, însă anumite emisiuni rare, monedele comemorative, exemplarele cu erori de tipar sau bancnotele cu serii speciale pot fi interesante pentru colecționari.
În funcție de raritate, stare și cerere, anumite piese pot fi tranzacționate pentru câteva sute de lei, iar exemplarele deosebite pot ajunge la valori de ordinul miilor de lei.
Un detaliu important este starea bancnotei sau a monedei. Un exemplar necirculat, fără îndoiri, pete sau deteriorări, poate fi mult mai valoros decât unul identic, dar foarte uzat.
Telefoanele mobile din anii '90 și 2000 au revenit în atenția colecționarilor
Telefoanele pe care mulți români le-au abandonat prin sertare pot deveni obiecte interesante pentru pasionații de tehnologie retro.
Modelele produse în anii '90 și la începutul anilor 2000 sunt căutate în special atunci când se află într-o stare excelentă și sunt însoțite de accesoriile și ambalajul original.
Telefoane precum anumite modele Nokia, Motorola sau Ericsson pot avea o valoare mult mai mare dacă sunt păstrate impecabil. Exemplarele sigilate sau foarte rare sunt cele mai interesante pentru colecționari.
În schimb, un telefon vechi deteriorat, fără baterie și fără accesorii poate avea o valoare redusă.
Casetele VHS și jocurile video pot valora surprinzător de mult
În perioada în care serviciile de streaming și platformele digitale domină piața, casetele VHS par să fi devenit simple obiecte din trecut. Pentru colecționari, însă, anumite titluri pot avea o cu totul altă semnificație.
Edițiile rare, lansările limitate și produsele originale, păstrate în stare bună, pot fi căutate pe piața obiectelor retro.
Același lucru este valabil pentru jocurile video vechi. Titlurile originale pentru console precum PlayStation, Nintendo sau Sega pot deveni piese de colecție, mai ales dacă sunt complete și păstrate în ambalajul original.
Jocurile sigilate și edițiile produse în număr limitat sunt, în general, printre cele mai interesante pentru colecționari.
Vesela moștenită de la bunici nu trebuie aruncată înainte de o verificare
Serviciile de masă, cănile, vazele și alte obiecte din porțelan sau cristal pot părea învechite, însă unele dintre ele pot avea o valoare importantă.
Contează foarte mult producătorul și modelul. Piesele realizate de manufacturi cunoscute, seturile complete și obiectele provenite din ediții limitate pot fi apreciate de colecționari.
Un serviciu de masă incomplet și deteriorat poate avea o valoare modestă, în timp ce un set complet, fără ciobituri sau fisuri și cu marcaje originale, poate fi mult mai atractiv.
Un ceas vechi din sertar poate fi mai valoros decât pare
Ceasurile mecanice reprezintă o altă categorie de obiecte care pot ascunde surprize.
Modelele vintage produse de mărci cunoscute precum Omega, Longines, Tissot sau Seiko pot avea valori importante, în funcție de model, anul fabricației, autenticitate și starea mecanismului.
Există și ceasuri românești vechi care pot prezenta interes pentru colecționari.
În acest caz, nu este recomandată repararea sau modificarea mecanismului înainte de o evaluare. O intervenție nepotrivită poate afecta autenticitatea și, implicit, valoarea obiectului.
Vinilurile vechi au revenit în atenția publicului
Discurile de vinil au cunoscut o revenire spectaculoasă în ultimii ani, iar colecționarii sunt interesați atât de muzica românească, cât și de albumele internaționale.
Un disc obișnuit nu va aduce neapărat o sumă mare, însă edițiile rare, primele tiraje, albumele lansate în număr limitat sau exemplarele cu autograful artistului pot avea o valoare mult mai mare.
Și aici contează enorm starea. Un disc zgâriat, cu coperta deteriorată, este mult mai puțin atractiv decât unul păstrat impecabil.
Mobilierul vechi poate fi o adevărată investiție
În timpul renovărilor, multe familii renunță la mobilierul vechi pentru a face loc pieselor moderne. Uneori însă, această decizie poate însemna pierderea unui obiect cu valoare.
Mesele, scaunele, dulapurile sau vitrinele realizate din lemn masiv, în special cele provenite din anumite perioade istorice sau ateliere cunoscute, pot fi căutate de cumpărători.
Mobilierul interbelic sau piesele realizate manual pot avea un interes deosebit, însă valoarea depinde de autenticitate, material, tehnica de execuție și starea în care se află.
O piesă originală, bine conservată, poate fi mult mai valoroasă decât una veche care a fost modificată sau restaurată necorespunzător.
Nu orice obiect vechi valorează o avere
Unul dintre cele mai importante lucruri de reținut este că vechimea nu reprezintă singură un criteriu de valoare.
Un obiect fabricat acum 50 sau 60 de ani poate fi foarte ieftin dacă a fost produs în milioane de exemplare și există într-o stare precară. În schimb, un obiect mai recent, dar rar și căutat, poate avea o valoare mai mare.
Printre criteriile care pot influența prețul se numără:
raritatea obiectului;
producătorul și modelul;
anul fabricației;
starea de conservare;
autenticitatea;
existența ambalajului original;
documentele sau certificatul de autenticitate;
numărul de exemplare produse;
interesul colecționarilor.
Cum afli dacă ai în casă un obiect valoros
Înainte să arunci obiectele vechi găsite în pod, beci sau dulapuri, merită să le verifici cu atenție.
Marcajele, inscripțiile, seriile, anul fabricației și orice document păstrat împreună cu obiectul pot oferi indicii importante.
O fotografie poate fi folosită pentru o primă identificare, iar prețurile obiectelor similare pot fi comparate pe platformele de licitații și pe site-urile dedicate colecționarilor.
Trebuie făcută însă o diferență între prețul cerut într-un anunț și prețul la care obiectul este vândut efectiv. Un anunț în care cineva solicită câteva mii de lei nu demonstrează automat că respectiva piesă valorează atât.
Pentru obiectele despre care există suspiciunea că sunt rare sau valoroase, o evaluare realizată de un specialist rămâne cea mai sigură soluție.
Așadar, următoarea curățenie generală ar putea merita făcută cu mai multă atenție. Înainte ca un telefon vechi, o monedă, un ceas, un disc de vinil sau un serviciu de porțelan să ajungă la gunoi, verificarea lor ar putea scoate la iveală o piesă pe care colecționarii sunt dispuși să plătească sume surprinzătoare.
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