Obiectele vechi pe care românii le aruncă la gunoi, fără să știe cât valorează. Unele se pot vinde cu mii de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:49

Curățenia generală poate scoate la iveală adevărate „comori” uitate prin sertare, poduri sau beciuri. Obiecte care par demodate sau inutile pentru proprietarii lor pot fi, în realitate, căutate de colecționari și pasionați. În anumite cazuri, o piesă veche păstrată în stare foarte bună poate ajunge să valoreze sute sau chiar mii de lei.

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