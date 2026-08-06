Primarul Ciprian Ciucu anunță că STB a cerut intrarea în insolvență: „Au făcut ceea ce era corect!”

Societatea de Transport București (STB) a solicitat oficial joi deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că pasul este esențial pentru salvarea operatorului public și dă asigurări că serviciul de transport și salariile angajaților nu vor fi afectate.
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat că intrarea în insolvență a STB reprezintă singura decizie corectă pentru oprirea acumulării de noi penalități și restructurarea companiei din temelii.
Transportul public, un efort uriaș pentru bugetul Capitalei
Potrivit edilului, cifrele financiare ale STB au devenit insupportabile pentru bugetul local. Numai funcționarea curentă a transportului de suprafață absoarbe 34% din bugetul Municipiului București. Mai mult, adăugarea datoriilor istorice și a penalităților la costurile curente plasa valoarea cumulată la un nivel egal cu întregul buget al Capitalei.
„Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Este decizia corectă pentru că așa nu vom mai acumula penalități. Va urma un plan de restructurare care nu va afecta continuitatea transportului și nici salariile șoferilor, vatmanilor sau muncitorilor”, a declarat Ciprian Ciucu.
Reorganizare și ultimatum pentru TPBI
Edilul-șef a precizat că procesul de insolvență va fi însoțit de măsuri severe de eficientizare și de „decăpușare” a societății, continuând totodată proiectele de modernizare a depourilor și a liniilor de tramvai.
În plus, primarul a lansat un avertisment ferm către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), menționând că această structură poartă o mare parte din vină pentru explozia costurilor de operare din ultimii ani și va trebui fie să își asume atribuțiile, fie să fie desființată.
Clarificări privind terenurile STB
În reacția sa, Ciprian Ciucu a respins ferm speculațiile apărute pe rețelele de socializare conform cărora procedura ar viza înstrăinarea terenurilor pe care se află depourile și autobazele STB.
Primarul general a subliniat că spațiile administrative și depourile aparțin domeniului public al Municipiului București, și nu companiei STB, motive pentru care acestea sunt complet protejate și nu pot face obiectul cererilor creditorilor sau ale administratorului judiciar.