Săptămână decisivă pentru economie: Moody’s decide dacă retrogradează România la junk

Publicat 6 aug. 2026, 07:24 Actualizat 6 aug. 2026, 07:28 Sursă Realitatea PLUS

Săptămână de foc pentru România. Țara noastră așteaptă mâine un nou verdict crucial, de data aceasta din partea agenției de rating Moody’s. După evaluarea Fitch, miza rămâne aceeași: evitarea retrogradării în categoria „junk”, rezervată economiilor considerate prea riscante pentru investiții.

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