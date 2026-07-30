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Social· 1 min citire
Mii de fermieri își strigă disperarea azi, în București. Agricultorii îi acuză pe guvernanți că îi aduc în sapă de lemn
Protest al fermierilor in București
Publicat30 iul. 2026, 07:25
Actualizat30 iul. 2026, 08:20
Cinci mii de fermieri din toată țara se adună astăzi în stradă în fața ANSVSA. Aceștia îl acuză pe președintele instituției că nu a trimis documentele către Comisia Europeană, iar din această cauză exporturile de animale vii către țările arabe au fost blocate.
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