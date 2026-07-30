Mii de fermieri își strigă disperarea azi, în București. Agricultorii îi acuză pe guvernanți că îi aduc în sapă de lemn

Publicat 30 iul. 2026, 07:25 Actualizat 30 iul. 2026, 08:20

Cinci mii de fermieri din toată țara se adună astăzi în stradă în fața ANSVSA. Aceștia îl acuză pe președintele instituției că nu a trimis documentele către Comisia Europeană, iar din această cauză exporturile de animale vii către țările arabe au fost blocate.

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