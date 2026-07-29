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Miros de gaz semnalat în Drobeta-Turnu Severin. ISU: Vaporii provin de la transvazarea unui produs petrolier în port
Pompieri
Un număr mare de apeluri la 112 au semnalat, miercuri seară, un miros de gaz resimţit în mai multe zone ale municipiului Drobeta-Turnu Severin. Pompierii au făcut verificări şi au stabilit că mirosul provine de la transvazarea unui produs petrolier în port, fără a exista vreun pericol pentru populaţie.
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