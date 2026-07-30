Loto 30 iulie 2026. Jackpot de aproape 9 milioane de euro la Loto 6/49. Ce alte premii sunt puse în joc

Loteria Română organizează joi, 30 iulie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare premiu este la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a ajuns la aproape 9 milioane de euro.
Joi, 30 iulie, au loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi extrase după ora 18:30.
Cel mai mare premiu pus în joc este la Loto 6/49, unde reportul la categoria I depășește 46,57 milioane de lei, echivalentul a peste 8,89 milioane de euro.
Alte premii puse în joc
Și la celelalte jocuri sunt disponibile premii consistente. La Noroc, reportul cumulat depășește 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro), iar la Joker, categoria I, premiul este de peste 2,80 milioane de lei (aproximativ 535.300 de euro).
La Noroc Plus este în joc un report de peste 543.000 de lei, în timp ce la Loto 5/40 reportul la categoria I depășește 902.400 de lei. La Super Noroc, premiul de categoria I este de peste 332.700 de lei.
La tragerile precedente, organizate duminică, 26 iulie, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,89 milioane de lei.
Printre cele mai importante premii câștigate se numără un premiu de 174.132,24 lei la Noroc, categoria a III-a, adjudecat cu un bilet jucat la o agenție loto din Satu Mare.
Tot duminică, la Loto 6/49, opt jucători au câștigat câte 60.451,76 lei fiecare la categoria a II-a. Biletele norocoase au fost jucate în Cluj-Napoca, Năvodari, Podu Iloaiei (județul Iași), Vaduri (județul Neamț), Focșani, București – Sectorul 1 și pe platformele online ale Loteriei Române.
La Joker, categoria a II-a, un jucător care a participat online a câștigat 51.796,64 lei.
Toate privirile sunt acum îndreptate spre tragerea Loto 6/49 de joi seară, unde miza se apropie de 9 milioane de euro, unul dintre cele mai mari reporturi aflate în joc în acest an.