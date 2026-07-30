Loto 30 iulie 2026. Jackpot de aproape 9 milioane de euro la Loto 6/49. Ce alte premii sunt puse în joc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 08:20

Loteria Română organizează joi, 30 iulie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare premiu este la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a ajuns la aproape 9 milioane de euro.

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