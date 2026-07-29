Transelectrica importă energie pentru a acoperi golul creat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă

Publicat 29 iul. 2026, 16:20 Actualizat 29 iul. 2026, 16:24

Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în siguranță, chiar dacă Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită din cauza debitului scăzut al Dunării. Compania precizează că pe peiroada opritii, consumul de energie va fi acoperit inclusiv prin importuri realizate în condiții comerciale.

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