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Economie· 1 min citire
Transelectrica importă energie pentru a acoperi golul creat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă
Transelectrica este operatorul național de transport
Publicat29 iul. 2026, 16:20
Actualizat29 iul. 2026, 16:24
Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în siguranță, chiar dacă Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită din cauza debitului scăzut al Dunării. Compania precizează că pe peiroada opritii, consumul de energie va fi acoperit inclusiv prin importuri realizate în condiții comerciale.
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