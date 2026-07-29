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Economie· 1 min citire
Prețurile carburanților continuă să crească. Motorina costă 10,23 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că urmează noi majorări
Publicat29 iul. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS
Prețul motorinei standard a depășit pragul de 10 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea urca până la 12 lei dacă tendința actuală se menține. Creșterea va însemna costuri mai mari pentru șoferi și transportatori, cu efecte și asupra prețurilor alimentelor și ale celorlalte produse de consum, conform Realitatea PLUS.
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