CCIR și Ambasada Turkmenistanului identifică noi direcții de cooperare economică bilaterală

Publicat 29 iul. 2026, 18:57 Actualizat 29 iul. 2026, 19:57

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 29 iulie, o întâlnire oficială cu E.S., dl Annamammet Annayev, Ambasadorul Republicii Turkmenistan în România.

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