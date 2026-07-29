Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
CCIR și Ambasada Turkmenistanului identifică noi direcții de cooperare economică bilaterală
Mihai Daraban (CCIR) și Annamammet Annayev (Turkmenistan)
Publicat29 iul. 2026, 18:57
Actualizat29 iul. 2026, 19:57
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 29 iulie, o întâlnire oficială cu E.S., dl Annamammet Annayev, Ambasadorul Republicii Turkmenistan în România.
Citește și
- 20:54Familia Trump a luat o țeapă imobiliară de 5 milioane de dolari în România. Cine l-a păcălit pe fiul lui Trump la Cluj - VIDEO
- 18:47Nazare, avertisment înaintea evaluărilor Fitch, Moody’s și S&P: „Ratingul de țară rămâne prioritatea nr. 1”
- 18:17Florin Cîțu critică ultimele decizii legate de carburanți: „Măsurile lor nu protejează românii, ci cresc riscul de penurie”
- 16:20Transelectrica importă energie pentru a acoperi golul creat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News