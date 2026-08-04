Rabla 2026. Lista celor 9.700 de beneficiari a fost publicată de AFM. Pasul obligatoriu pe care trebuie să îl faci în 60 de zile

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a dat marți undă verde pentru o nouă etapă a programului Rabla Auto 2026. Peste 9.700 de persoane fizice au primit statutul de beneficiar aprobat, valoarea totală a ecotichetelor acordate în această tranșă ridicându-se la peste 124 de milioane de lei.
Aprobarea dosarului marchează însă doar debutul procesului. Cetățenii acceptați în program au la dispoziție un termen limită de 60 de zile pentru a derula procedurile administrative necesare, sub sancțiunea pierderii finanțării.
Ce obligații au beneficiarii în următoarele două luni
După obținerea statutului de „beneficiar aprobat”, persoanele selectate trebuie să parcurgă câțiva pași procedurali stricți:
Casarea și radierea: Autovehiculul vechi trebuie predat la un centru autorizat de dezmembrări și ulterior scos din evidențele de circulație.
Încarcarea documentelor: Actele doveditoare ale casării și data exactă a radierii trebuie introduse direct în aplicația informatică a AFM înainte de expirarea celor 60 de zile.
Președintele AFM, Florin Bănică, a subliniat că aprobarea acestor dosare reprezintă un sprijin direct acordat cetățenilor care vor să renunțe la mașinile vechi în favoarea unor vehicule moderne și mai puțin poluante.
Fondurile pentru mașini electrice s-au epuizat. Ce opțiuni mai rămân disponibile
Interesul pentru vehicule nepoluante a fost masiv. AFM a anunțat că liniile de finanțare destinate achiziției de motociclete (clasice și electrice), vehicule plug-in hybrid, autoturisme 100% electrice sau alimentate cu hidrogen au fost consumate integral.
Românii care vor să se înscrie în continuare mai au acces la buget doar pentru anumite categorii de vehicule:
Buget disponibil: Aproximativ 35,3 milioane de lei rămași nealocați.
Categorii eligibile: Mașini noi cu propulsie termică (inclusiv pe GPL/GNC) și modele hibride clasice.
Termen de înscriere: Înscrierile continuă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea completă a fondurilor.
Valoarea ecotichetelor în ediția Rabla 2026
Bugetul global alocat ediției din acest an se ridică la 300 de milioane de lei. Cuantumul finanțărilor acordate variază în funcție de tipul de motorizare ales:
În ciuda eforturilor de înnoire derulate prin programe guvernamentale, datele recente publicate de organizația 2Celsius arată că parcul auto din România rămâne printre cele mai învechite din Uniunea Europeană, având o vârstă medie a vehiculelor de 16,5 ani.