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Criza din energie pune presiune pe consumatori. Expert: Dacă situația persistă, facturile românilor vor crește

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 18:22
Actualizat4 aug. 2026, 18:28

Românii ar putea plăti facturi mai mari la energie electrică în perioada următoare, în condițiile în care actuala criză din sector riscă să ducă la majorarea prețurilor pe piața angro. Expertul în energie Laurențiu Urluescu a avertizat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că, dacă această criză se va prelungi, scumpirile se vor reflecta și în prețurile plătite de consumatorii finali.

„Dacă această criză se prelungește, este de așteptat ca prețul pe produse forward, prețurile pe piața angro la produse forward, adică produse cu livrare în viitor, livrare anul viitor, să crească. În cazul în care există o creștere de preț, asta se va reflecta și în prețurile oferite consumatorilor în momentul în care se face contractarea”, a declarat expertul în energie Laurențiu Urluescu.

Românii se tem că facturile vor deveni imposibil de plătit

Românii se declară tot mai îngrijorați de scumpirea energiei și spun că facturile le consumă o parte tot mai mare din venituri.

”Asta e, nu avem ce să facem. Noi nu, guvernul trebuie să rezolve. Întârziem cu alegerea unui guvern și de aici toate urmările pe care o să le suportăm”, a spus o femeie din Capitală.

Lăsați-mă, că m-a înnebunit câți bani am dat la lumină! Două milioane două sute treizeci și cinci de lei. Frigiderul... atâta merge și două săptămâni care stau acasă, dar am stins lumina. Restul... cred că rămân fără niciun ban de mâncare cu pensia mea”, au spus cetățenii.

Scumpirile îi obligă pe oameni să reducă tot mai mult consumul

Oamenii susțin că sunt nevoiți să reducă din cheltuielile de zi cu zi și cer autorităților soluții pentru limitarea creșterii prețurilor la electricitate.

„De la 100 de lei plătesc... am plătit 190. Luna trecută, mă rog, n-am fost acasă, mi-a venit 150 și ceva. Deci foarte mult. Frigiderul trebuie să-l ții în priză, de călcat trebuie să calci...”

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