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Social· 2 min citire
Criza din energie pune presiune pe consumatori. Expert: Dacă situația persistă, facturile românilor vor crește
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 18:22
Actualizat4 aug. 2026, 18:28
Românii ar putea plăti facturi mai mari la energie electrică în perioada următoare, în condițiile în care actuala criză din sector riscă să ducă la majorarea prețurilor pe piața angro. Expertul în energie Laurențiu Urluescu a avertizat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că, dacă această criză se va prelungi, scumpirile se vor reflecta și în prețurile plătite de consumatorii finali.
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