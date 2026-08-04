Unitatea 2 CNE Cernavodă continuă să funcţioneze la capacitate nominală. Avertismentul Nuclearelectrica: Rămâne valabilă posibilitatea opririi unității

Nuclearelectrica SA a anunţat marţi că Unitatea 2 a CNE Cernavodă funcţionează în continuare la capacitate nominală, în condiţii de deplină siguranţă, cu respectarea tuturor normelor şi marjelor de securitate nucleară, conform procedurilor interne aplicabile în perioadele de secetă severă. Reprezentanţii companiei au precizat că măsurile adoptate de autorităţile române pentru creşterea nivelului Dunării în zona Cernavodă au avut efect, fiind înregistrată o creştere a nivelului apei.
Unitatea 2 funcționează normal, dar riscul opririi rămâne
Oficialii Nuclearelectrica atrag atenţia că, dacă se menţin prognozele negative privind scăderea nivelului Dunării în perioada următoare, „încă rămâne valabilă posibilitatea opririi Unităţii 2”.
„SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 2 a CNE Cernavodă continuă să funcţioneze la capacitate nominală, cu respectarea tuturor normelor şi marjelor de securitate nucleară, în baza procedurilor interne aplicabile în situaţii de secetă severă. Măsurile implementate de autorităţile române cu scopul creşterii nivelului Dunării la Cernavodă au determinat creşterea acestuia”, se arată într-un comunicat al companiei.
Specialiştii CNE Cernavodă monitorizează permanent parametrii de operare, marjele de siguranţă şi fiabilitatea echipamentelor, analizând totodată prognozele Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).
„Deşi, urmare a acţiunilor autorităţilor există o creştere de nivel, în condiţiile menţinerii unor prognoze negative privind scăderea nivelului în perioada următoare, încă rămâne valabilă posibilitatea opririi Unităţii 2. Unitatea 1 rămâne în continuare în stare oprită sigură”, au transmis reprezentanţii companiei.
Nuclearelectrica precizează că va informa publicul cu privire la orice evoluţie privind funcţionarea CNE Cernavodă.
Autoritățile încearcă să evite oprirea Unității 2
Luni, militarii au realizat o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, pentru a devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, în scopul alimentării Centralei Nucleare de la Cernavodă.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că operaţiunea a fost un succes şi a precizat că, potrivit calculelor iniţiale, „joi, în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”.
Specialiştii de la Apele Române estimează că până miercuri dimineaţă vor fi scufundate patru barje pentru a redirecţiona debitul Dunării.
Prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică faptul că, în 7 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în ţară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, respectiv de 1.400 mc/s, debit care se va menţine pe tot parcursul acestei săptămâni.
Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.