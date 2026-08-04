Unitatea 2 CNE Cernavodă continuă să funcţioneze la capacitate nominală. Avertismentul Nuclearelectrica: Rămâne valabilă posibilitatea opririi unității

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 16:12

Nuclearelectrica SA a anunţat marţi că Unitatea 2 a CNE Cernavodă funcţionează în continuare la capacitate nominală, în condiţii de deplină siguranţă, cu respectarea tuturor normelor şi marjelor de securitate nucleară, conform procedurilor interne aplicabile în perioadele de secetă severă. Reprezentanţii companiei au precizat că măsurile adoptate de autorităţile române pentru creşterea nivelului Dunării în zona Cernavodă au avut efect, fiind înregistrată o creştere a nivelului apei.

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