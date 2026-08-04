Un șofer de 76 de ani a lovit opt mașini, inclusiv o autospecială de Poliție. Bărbatul ar fi intrat pe sens interzis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:04

Un polițist a fost rănit marți, în municipiul Râmnicu Sărat, după ce un șofer în vârstă de 76 de ani a intrat cu mașina pe o stradă cu sens unic, circulând pe contrasens. Autoturismul a lovit opt vehicule, printre care și o autospecială de Poliție aflată în misiune de patrulare.

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