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Un șofer de 76 de ani a lovit opt mașini, inclusiv o autospecială de Poliție. Bărbatul ar fi intrat pe sens interzis

Poliție/ Inquam Photos/ Sabin Cirstoveanu

Poliție/ Inquam Photos/ Sabin Cirstoveanu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:04

Un polițist a fost rănit marți, în municipiul Râmnicu Sărat, după ce un șofer în vârstă de 76 de ani a intrat cu mașina pe o stradă cu sens unic, circulând pe contrasens. Autoturismul a lovit opt vehicule, printre care și o autospecială de Poliție aflată în misiune de patrulare.

Accidentul s-a produs marți în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, din primele cercetări reiese că un bărbat de 76 de ani, din municipiul Ploiești, ar fi pătruns pe o stradă cu sens unic circulând pe sens interzis.

Ulterior, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu opt autoturisme.

Autospecială de Poliție lovită în timpul patrulării

Printre vehiculele avariate s-a aflat și o autospecială de Poliție care se afla în misiune de patrulare. În urma impactului, unul dintre polițiștii aflați în autospecială a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul. Ancheta va clarifica inclusiv motivele pentru care șoferul a pătruns pe sensul interzis și circumstanțele în care a pierdut controlul autoturismului.

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