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Social· 1 min citire
Un șofer de 76 de ani a lovit opt mașini, inclusiv o autospecială de Poliție. Bărbatul ar fi intrat pe sens interzis
Poliție/ Inquam Photos/ Sabin Cirstoveanu
Un polițist a fost rănit marți, în municipiul Râmnicu Sărat, după ce un șofer în vârstă de 76 de ani a intrat cu mașina pe o stradă cu sens unic, circulând pe contrasens. Autoturismul a lovit opt vehicule, printre care și o autospecială de Poliție aflată în misiune de patrulare.
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