Cea mai bună țară din lume pentru relocare. Se află în Europa și este ideală pentru familii și pensionari

Estonia este prezentată drept cea mai atractivă destinație din lume pentru relocare în 2026, potrivit Rumavi Global Relocation Index, clasament care a evaluat 192 de țări și teritorii. Statul baltic a depășit Singapore și Portugalia, datorită nivelului ridicat de siguranță, oportunităților economice și infrastructurii financiare moderne.
Rumavi Global Relocation Index 2026, citat de Euronews, analizează 24 de indicatori grupați în patru categorii: finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități.
Evaluarea a inclus date din surse internaționale, completate de analize ale experților. Costul vieții a fost calculat folosind informații din World Bank ICP și Mercer Cost of Living Survey, iar stabilitatea politică a fost evaluată pe baza Global Peace Index 2025 și a indicatorilor World Bank privind eficiența guvernamentală.
Estonia, lider mondial pentru relocare
Estonia a primit scoruri foarte mari pentru sistemul bancar și infrastructura financiară, cu 99 de puncte, precum și pentru oportunitățile de afaceri, unde a obținut 96 de puncte. Țara a fost apreciată și pentru spațiile verzi, cu 86 de puncte, accesibilitatea locuințelor, cu 82 de puncte, și siguranța stradală, evaluată la 77 de puncte.
Principalul minus al Estoniei este clima. Țara a primit doar 20 de puncte din 100 la capitolul confort climatic, din cauza iernilor lungi, reci și cu puține ore de lumină.
Europa domină topul
Cinci state europene au intrat în primele zece poziții ale clasamentului mondial. Portugalia ocupă locul al patrulea și este a doua țară europeană din top, fiind apreciată pentru sistemul financiar, drepturile de proprietate oferite străinilor și riscul redus de conflicte. Totuși, a pierdut puncte din cauza impozitării veniturilor.
Lituania se află pe poziția a șasea, datorită spațiilor verzi și infrastructurii bancare moderne. Cehia ocupă locul al nouălea, iar Malta închide topul zece.
Topul destinațiilor pentru relocare
Estonia
Singapore
Malaysia
Portugalia
Taiwan
Lituania
Hong Kong
Saint Kitts și Nevis
Cehia
Malta
Cele mai bune țări în funcție de profil
Raportul include și clasamente pentru persoane cu nevoi diferite. Estonia este desemnată cea mai bună destinație din lume pentru familii, pe baza criteriilor privind siguranța, educația, costul vieții și accesul la servicii medicale.
Pentru nomazii digitali, Malaysia ocupă primul loc, urmată de Portugalia. Clasamentul ia în calcul costurile de trai, infrastructura digitală și regimul fiscal aplicat veniturilor provenite din străinătate.
Portugalia ocupă locul al treilea în topul destinațiilor pentru pensionari, unde contează în special calitatea serviciilor medicale și fiscalitatea. Estonia se clasează pe locul al doilea în categoria antreprenorilor, fiind depășită doar de Singapore.