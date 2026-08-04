Cea mai bună țară din lume pentru relocare. Se află în Europa și este ideală pentru familii și pensionari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:59

Estonia este prezentată drept cea mai atractivă destinație din lume pentru relocare în 2026, potrivit Rumavi Global Relocation Index, clasament care a evaluat 192 de țări și teritorii. Statul baltic a depășit Singapore și Portugalia, datorită nivelului ridicat de siguranță, oportunităților economice și infrastructurii financiare moderne.

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