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Accident grav pe DN 7, la Brezoi. Un TIR a rupt un stâlp de electricitate și a ajuns în afara carosabilului
Accident
Publicat4 aug. 2026, 08:23
Actualizat4 aug. 2026, 08:27
Traficul se desfășoară cu dificultate marți pe DN 7, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea, după ce un TIR a ieșit de pe carosabil, a rupt un stâlp de electricitate și s-a oprit în afara șoselei. Circulația este dirijată alternativ de polițiști.
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