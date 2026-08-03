Haos în județul lui Bolojan: oamenii suferă din cauza caniculei, premierul demis le cere sacrificii și mai mari

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 17:50

Criza energetică și seceta prelungită lovesc puternic în oamenii din județul Bihor, păstorit odinioară de Ilie Bolojan. Mai multe localități vor stinge lumina, iar societatea de termoficare din Oradea este obligată să consume mai puțin.

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