Haos în județul lui Bolojan: oamenii suferă din cauza caniculei, premierul demis le cere sacrificii și mai mari

Criza energetică și seceta prelungită lovesc puternic în oamenii din județul Bihor, păstorit odinioară de Ilie Bolojan. Mai multe localități vor stinge lumina, iar societatea de termoficare din Oradea este obligată să consume mai puțin.
Seceta pedologică severă și valul de caniculă au dus la raționalizarea apei în tot mai multe localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri a extins restricțiile de furnizare la 15 sate și a cerut Marilor Consumatori Industriali din Oradea să reducă utilizarea resursei de apă, în condițiile în care jumătate dintre pârâurile montane au secat complet.
Program de raționalizare a apei în localitățile din Bihor
Potrivit datelor oficiale furnizate de ABA Crișuri, numărul comunităților afectate de întreruperile temporare ale apei s-a dublat în doar 10 zile, ajungând la 15 localități. Oprirea furnizării este aplicată preponderent pe timpul nopții pentru a permite reumplerea rezervoarelor de stocare.
Lista localităților afectate și programul de furnizare
Sate cu sistare pe timp de noapte (intervalul 23:00 – 07:00): Remetea și Meziad.
Sate cu program redus (06:00 – 09:00 și 19:00 – 23:00): Drăgoteni, Petreasa și Șoimuș.
Alte localități cu restricții aplicate de operatori: Popești, Voivozi, Cuzap, Bistra, Budoi, Varviz, Nimăiești, Curățele, Pocioveliște și Beiușele.
Măsuri speciale pentru companii: Termoficare Oradea și Drumuri Orășenești
Pentru prima dată în această perioadă, autoritățile au extins recomandările de reducere a consumului și către mediul de afaceri.
„Le-am solicitat să reducă consumul de apă cât pot de mult”, a precizat Pásztor Sándor, directorul ABA Crișuri.
Agentii economici vizați, printre care Termoficare Oradea și Drumuri Orășenești, nu își vor opri activitatea, însă sunt obligați să elimine utilizările neesențiale și să eficientizeze consumul tehnologic.
Râuri secate și noi minime istorice de debit în Bazinul Crișuri
Criza de apă este cauzată de combinația dintre lipsa prelungită de precipitații din iarnă și primăvară (secetă pedologică) și temperaturile extreme din timpul verii.
Tabloul hidrologic din județul Bihor:
O treime din stațiile hidrometrice ale ABA Crișuri nu mai pot efectua măsurători deoarece cursurile de apă au secat complet.
Peste 50% din pârâurile din zona montană au dispărut temporar.
Minime istorice: Pe 15 râuri și pârâuri din bazinul Crișurilor s-au înregistrat cele mai scăzute debite din istoria măsurătorilor.
Situația pe Crișul Repede: În Oradea, debitul a scăzut la doar 3,05 $\text{m}^3/\text{s}$, ceea ce reprezintă sub 18,8% din media normală a acestei perioade.