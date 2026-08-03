Topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi: Pe ce loc se află România

Mortalitatea pe șoselele europene rămâne o problemă majoră de siguranță rutieră. Conform celor mai recente studii, trei țări din Estul Europei — Serbia, Bulgaria și România — înregistrează cele mai ridicate rate ale deceselor rutiere raportate la populație, depășind considerabil media Uniunii Europene.
Conform statisticilor, Serbia ocupă pentru al doilea an consecutiv prima poziție în clasamentul riscului la volan, cu o rată de 74 de decese rutiere la un milion de locuitori — o valoare cu 72% peste media UE.
Ierarhia este completată îndeaproape de alte două state din regiune:
Atenție pentru turiști: Destinații de vacanță consacrate precum Portugalia, Grecia, Italia și Franța s-au clasat, de asemenea, în primele 10 cele mai periculoase țări europene din punct de vedere al accidentelor rutiere grave.
Unde se circulă cel mai sigur: Lecția oferită de țările nordice
La polul opus, modelele de infrastructură și prevenție din nordul continentului își arată eficiența. Norvegia și Suedia conduc topul siguranței rutiere, raportând doar 19 decese la un milion de locuitori — fiind de aproape patru ori mai sigure decât Serbia.
Tabel comparativ: Rata deceselor rutiere în Europa (per milion de locuitori)
Progrese majore în Estul Europei: Cine a redus cel mai mult accidentele
În ciuda cifrelor îngrijorătoare, unele țări au obținut rezultate remarcabile în ultimul deceniu prin investiții în siguranța infrastructurii și înăsprirea legislației:
Lituania: Scădere cu 43% a deceselor rutiere în ultimii 10 ani.
Letonia: Reducere de 37%.
Bulgaria: Scădere de 36%.
Grecia: Scădere de 35%.
Ungaria: Reducere de 30% a numărului de victime.
Sfaturi de siguranță pentru șoferii care călătoresc în străinătate
Pentru a evita incidentele neplăcute pe drumurile necunoscute, experții în siguranță rutieră le recomandă conducătorilor auto:
Informarea prealabilă: Verificați limitele de viteză și regulile rutiere specifice fiecărei țări tranzitate.
Planificarea traseului: Identificați din timp zonele de odihnă și punctele critice de pe traseu.
Conducere preventivă: Adaptați viteza și păstrați o distanță mai mare de siguranță pe sectoarele de drum necunoscute.