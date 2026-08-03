Topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi: Pe ce loc se află România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 17:26

Mortalitatea pe șoselele europene rămâne o problemă majoră de siguranță rutieră. Conform celor mai recente studii, trei țări din Estul Europei — Serbia, Bulgaria și România — înregistrează cele mai ridicate rate ale deceselor rutiere raportate la populație, depășind considerabil media Uniunii Europene.

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