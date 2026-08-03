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Radu Miruță s-a dat din nou în spectacol: cascadorii în costum, la operațiunea de detonare de pe Dunăre – FOTO

Radu Miruță, în săritură (foto: Inquam/George Călin)

Radu Miruță, în săritură (foto: Inquam/George Călin)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 11:50
SursăRealitatea.net, Inquam Photos

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, s-a dat din nou în spectacol în timpul operațiunii de detonare a unei formațiuni stâncoase de pe Dunăre, realizată pentru creșterea debitului de apă către Centrala de la Cernavodă. Îmbrăcat la costum, ministrul a făcut mișcări demne de un erou din filmele de acțiune pentru a ajunge la bordul unei ambarcațiuni.

La evenimentul coordonat de structurile din subordinea Ministerului Apărării, a atras din nou atenția asupra ministrului interimar, care a urmărit operațiunea de pe o ambarcațiune militară, într-o apariție ce a amintit de alte momente recente în care acesta a fost prezent direct pe teren, așa cum s-a întâmplat la inundațiile de la metrou, când s-a schimbat de la costum oficial la pantaloni scurți.

Radu Miruță (Inquam Photos/George Calin)

Nu este pentru prima dată când ministrul USR atrage atenția prin apariții vestimentare surprinzătoare. În urmă cu mai bine de o lună, a fost fotografiat la inundațiile de la stația de metrou Piața Victoriei în pantaloni scurți și tricou, cu picioarele într-o baltă. Instantaneul, postat chiar pe pagina sa de Facebook, pare să fi fost pregătit cu atenție, pentru că la sosirea în incintă Miruță purta costum.

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