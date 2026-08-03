Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Radu Miruță s-a dat din nou în spectacol: cascadorii în costum, la operațiunea de detonare de pe Dunăre – FOTO
Radu Miruță, în săritură (foto: Inquam/George Călin)
Publicat3 aug. 2026, 11:50
SursăRealitatea.net, Inquam Photos
Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, s-a dat din nou în spectacol în timpul operațiunii de detonare a unei formațiuni stâncoase de pe Dunăre, realizată pentru creșterea debitului de apă către Centrala de la Cernavodă. Îmbrăcat la costum, ministrul a făcut mișcări demne de un erou din filmele de acțiune pentru a ajunge la bordul unei ambarcațiuni.
Citește și
- 13:37Accident cu ATV în Gorj: două tinere au ajuns la spital după ce au căzut într-o vale
- 13:06Noi imagini de la operațiunea detonării Stâncii Pârjoaia. Peste 100 de militari și scafandri au fost mobilizați
- 12:39Au început restricțiile la consumul de apă. Într-o localitate din Constanța se oprește alimentarea pe timpul nopții
- 11:14Salvamontul a primit 56 de apeluri de urgență în 24 de ore: 38 de persoane salvate, trei evacuate cu elicopterul SMURD
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News