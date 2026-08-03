Radu Miruță s-a dat din nou în spectacol: cascadorii în costum, la operațiunea de detonare de pe Dunăre – FOTO

Publicat 3 aug. 2026, 11:50 Sursă Realitatea.net, Inquam Photos

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, s-a dat din nou în spectacol în timpul operațiunii de detonare a unei formațiuni stâncoase de pe Dunăre, realizată pentru creșterea debitului de apă către Centrala de la Cernavodă. Îmbrăcat la costum, ministrul a făcut mișcări demne de un erou din filmele de acțiune pentru a ajunge la bordul unei ambarcațiuni.

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