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Mediu· 1 min citire
Alertă în Giurgiu. Incendiu masiv de vegetație, stins de pompierii. Riscul persosită, din cauza căldurii - VIDEO
Incendiu de vegetatie Giurgiu (ISU Giurgiu)
Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni după-amiază în municipiul Giurgiu și s-a întins rapid pe aproximativ 3,5 hectare, amenințând mai multe gospodării aflate la doar câțiva metri de foc. Vântul puternic a împins flăcările spre zona locuită, iar fumul dens a acoperit cartierul.
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