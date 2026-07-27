Alertă în Giurgiu. Incendiu masiv de vegetație, stins de pompierii. Riscul persosită, din cauza căldurii - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 17:57

Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni după-amiază în municipiul Giurgiu și s-a întins rapid pe aproximativ 3,5 hectare, amenințând mai multe gospodării aflate la doar câțiva metri de foc. Vântul puternic a împins flăcările spre zona locuită, iar fumul dens a acoperit cartierul.

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