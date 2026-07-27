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Alertă în Giurgiu. Incendiu masiv de vegetație, stins de pompierii. Riscul persosită, din cauza căldurii - VIDEO

Incendiu de vegetatie Giurgiu (ISU Giurgiu)

Incendiu de vegetatie Giurgiu (ISU Giurgiu)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 17:57

Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni după-amiază în municipiul Giurgiu și s-a întins rapid pe aproximativ 3,5 hectare, amenințând mai multe gospodării aflate la doar câțiva metri de foc. Vântul puternic a împins flăcările spre zona locuită, iar fumul dens a acoperit cartierul.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o cisternă, reușind să oprească avansarea incendiului înainte ca acesta să ajungă la case. Câțiva copaci de pe marginea drumului au fost cuprinși de flăcări, iar echipajele au lucrat peste o oră pentru a stinge toate focarele.

Localnicii au sărit în ajutor cu furtunuri, găleți și lopeți, încercând să limiteze extinderea focului până la sosirea pompierilor. Intervenția lor rapidă a contribuit la protejarea gospodăriilor din zonă.

Primele verificări indică drept cauză probabilă fumatul în locuri neprotejate, o combinație extrem de periculoasă în condiții de caniculă, vegetație uscată și vânt puternic.

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