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Incendiu devastator în județul Teleorman. Circulația a fost restricționată – VIDEO

Incendiu de vegetatie Teleorman

Incendiu de vegetatie Teleorman

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 07:37

Un incendiu violent s-a produs luni seara pe un islaz din zona comunei teleormănene Smârdioasa. Focul s-a extins rapid, iar din cauza fumului dens traficul a fost restricționat.

Potrivit unor postări apărute pe rețelele de socializare, în zona unde a izbucnit focul se află un cartier al celor care se ocupau cu recuperarea metalelor, prin incendierea cablurilor.

Informația este susținută și de faptul că, în urma arderilor, s-a propagat un fum dens, iar focul scăpat de sub control a ajuns la marginea drumului spre localitate. Circulația s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției.

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